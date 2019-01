anorak2 Montag, 07.01.2019 | 17:35 Uhr

"Geschichtsklitterung" Ich habe so um 2013/14 Talkshows verfolgt, in denen der AfD-Gründer Bernd Lucke auftrat. Der hat hauptsächlich über Wirtschaftspolitik gesprochen, über die Fehler des Euro und solche Sachen. Egal was man davon hält, ist das in einer Demokratie ein legitimer Standpunkt und sowas von un-rechts. Er hat auch nicht im Entferntesten irgendwas Nationalistisches gesagt. Die Medien haben ihm das aber ständig unterstellt, aber nach allem was ich zur damaligen Zeit mitbekommen habe, völlig zu Unrecht. Dann schwenkte die Partei um 2015 ihren Kurs um, und wurde dann ziemlich rechts. Der Lucke trat daraufhin aus, weil ihm diese Linie nicht passte - was aber wiederum mein Urteil über ihn bestätigte. Ab dann stimmten die Vorwürfe der Medien, dass die AfD rechtslastig sei, aber vor 2015 hatten sie nicht zugetroffen. Deswegen mein Verdacht, dass die Medien erst etwas herbeigeschrieben haben, was bis dato nicht der Fall war.