Spitzentreffen zum Kohleausstieg - Brandenburg fordert feste Zusagen für die Lausitz

30.01.19 | 22:07 Uhr

Am Donnerstag treffen sich die Regierungschefs der Kohle-Länder mit Kanzlerin Merkel, unter ihnen auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Im Landtag machte der SPD-Politiker tags zuvor schon mal deutlich, dass er konkrete Ergebnisse erwartet.

Vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag dringen die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder auf konkrete Ergebnisse. "Kommissionsberichte sind Kommissionsberichte, Regierungshandeln ist Regierungshandeln", sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder hatten von der Bundesregierung bereits "belastbare Zusagen" zum langfristigen Strukturwandel in den betroffenen Regionen gefordert.



Strukturwandel in der Lausitz kostet Milliarden

Das Treffen mit Merkel und zuständigen Bundesministern im Kanzleramt ist für Donnerstagabend geplant. Teilnehmen werden neben Woidke die Ministerpräsidenten Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen/CDU), Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt/CDU) und Michael Kretschmer (Sachsen/CDU).



Die von der Regierung eingesetzte sogenannte Kohlekommission hatte nach langen Verhandlungen ein Konzept für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vorgelegt. Dieses sieht Milliardenhilfen aus dem Staatshaushalt vor, um Strukturwandel, Übergangshilfen für Beschäftigte und einen Ausgleich für Privathaushalte und Wirtschaft bei steigenden Strompreisen zu finanzieren.



Ohne Atom- und Kohlestrom - eine "riesengroße Herausforderung"

Woidke nannte als wichtige Vorschläge die in dem Bericht genannten 40 Milliarden Euro Strukturhilfen über 20 Jahre für die Kohleregionen sowie ein Sofortprogramm von 150 Millionen Euro. Eine "riesengroße Herausforderung" sei allerdings, Wertschöpfung im Land zu halten und keinen Atom- und Kohlestrom importieren zu müssen.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Mittwoch, der Kohleausstieg sei eine gewaltige Anstrengung. Die Kommission habe einen sehr realistischen Fahrplan vorgelegt. Die Bundesregierung wolle in Abstimmung mit den Ländern bis Ende April Eckpunkte für ein Gesetz über den Strukturwandel in den Kohleregionen vorlegen. Dort hängen noch tausende Jobs an der Kohle.



Ausstieg als Vorsorge vor weiteren Umweltschäden

Unterdessen ging die Debatte um die Ausstiegskosten weiter. Der Wirtschaftsflügel der Union hatte vor einer "teuer erkauften, klimapolitischen Symbolpolitik" gewarnt. Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionsvize Michael Theurer: "Die Empfehlungen der Kohlekommission sind vor allem eins: teuer."



Der Linke-Politiker Lorenz Gösta Beutin meinte: "Der Klimawandel wird die Volkswirtschaft, die Steuerzahler und öffentlichen Haushalte in den kommenden Jahrzehnten mit Milliarden an Klimawandel-Schäden belasten." Der Ausstieg sei Vorsorge vor weiteren Schäden an Umwelt und Mensch. "Diese Entscheidung auf der Grundlage von Wissenschaft und Erkenntnis als teure und sinnlose Planwirtschaft zu verunglimpfen ist verantwortungslos, sozial, ökologisch wie wirtschaftlich."

Hintergrund Muss Deutschland aus der Kohle aussteigen? Deutschland hat sich mit dem Klimaschutzplan 2016 dazu verpflichtet, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Anlass ist das Übereinkommen von Paris, in dem sich die Teilnehmerstaaten dazu bekennen, die Erderwärmung auf zwei Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen . Kurzfristig sollten bis 2020 die Emissionen von Treibhausgasen um 40 Prozent unter das Niveau von 1990 gesenkt werden - dieses Ziel gilt bereits als nicht mehr erreichbar. Mittelfristig soll der Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zu 1990). Für die Energiewirtschaft ist ein Absenken von 61 Prozent angestrebt. Das kann nur durch das Abschalten von Kohlekraftwerken erreicht werden. Einen Plan für den Kohleausstieg soll die Kohlekommission erarbeiten, die die Bundesregierung eingesetzt hat.

Welche Regionen in Deutschland sind betroffen? Nach der Schließung der letzten Steinkohle-Zeche in Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Ende 2018 geht es in Deutschland jetzt um den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Aktive Abbaugebiete sind das Mitteldeutsche Revier im Raum Halle-Leipzig mit zwei Tagebauen (MIBRAG), das Rheinische Revier zwischen dem Städtedreieck Aachen, Köln, Mönchengladbach (RWE) und das Lausitzer Revier zwischen Brandenburg und Sachsen (LEAG). Außerdem wird noch das Helmstedter Revier zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt dazugezählt, in dem der letzte Tagebau aber bereits stillgelegt wurde. In der Lausitz sind derzeit drei Kohlekraftwerke in Betrieb: Jänschwalde, Schwarze Pumpe (beide Brandenburg) und Boxberg (Sachsen) Kohle wird in vier Tagebauen abgebaut: Jänschwalde und Welzow Süd (beide Brandenburg), Nochten und Reichwalde (Sachsen)

Was ist die Kohlekommission? Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" wurde am 6. Juni 2018 von der Bundesregierung eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, einen Vorschlag und einen Zeitplan für den Kohleausstieg zu erarbeiten: Sie soll ein Datum nennen, bis zu dem der Ausstieg abgeschlossen sein soll, und sie soll Maßnahmen erarbeiten, wie der Ausstieg für alle Beteiligten so verträglich wie möglich gestaltet werden kann - um eine möglichst große Zustimmung zu erreichen und um einen Strukturbruch in den Kohleregionen zu vermeiden. Auf dem Abschlussbericht der Kommission basierend will die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, das noch in diesem Jahr im Bundestag beraten und beschlossen werden soll. Die Kommission hat vier Vorsitzende und insgesamt 28 stimmberechtigte Mitglieder aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltschutz. Vorsitzende sind Matthias Platzeck (SPD) , ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, Stanislav Tillich (CDU) , ehemaliger Ministerpräsident Sachsens, Ronald Pofalla (CDU) , Vorstandsmitglied Deutsche Bahn, Barbara Praetorius , frühere Vizedirektorin der ökologischen Denkfabrik Agora Energiewende.

Wie viele Arbeitsplätze hängen an der Braunkohle? Die Kohlekommission geht in ihrem Zwischenbericht von insgesamt 60.000 Jobs aus, die in den deutschen Kohlerevieren wegfallen werden, wenn mit der Braunkohle endgültig Schluss ist: 20.000 direkt Beschäftigte mit Jobs mit überwiegend hohem "Qualifikationsniveau" und für jeden dieser Arbeitsplätze jeweils einen weiteren innerhalb und außerhalb des Reviers, die davon abhängen. 24.000 dieser Jobs befinden sich demnach in der Lausitz . Diese Jobs sollen im Strukturwandel durch neue Arbeitsplätze in Zukunftsprojekten ersetzt werden. Für die Lausitz gibt eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums insgesamt 8.278 direkt Beschäftigte an. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit befinden sich zwei Prozent aller Lausitzer Arbeitsplätze in der Kohle- und Energiewirtschaft. Unstrittig ist, dass die Bedeutung der Braunkohle für den Arbeitsmarkt nach der deutschen Vereinigung stark gesunken ist: 1990 waren in den deutschen Braunkohlerevieren noch fast 120.000 Menschen in Tagebauen und Kraftwerken beschäftigt, also sechsmal so viele wie heute. Grund für den Beschäftigungsrückgang ist vor allem eine weitgehende Automatisierung des Betriebs in Tagebauen und Kraftwerken.

Wie ist die Bevölkerungsentwicklung in der Lausitz? Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie der Statistischen Landesämter Brandenburg und Sachsen hat die Lausitz zwischen 1995 und 2015 insgesamt rund 18,7 Prozent Einwohner verloren . In der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen betrug der Schwund 26,1 Prozent. Eine Studie des BMI bestätigt diese Entwicklung. Die Brandenburger Kreise der Kohleregion Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Cottbus verlieren demnach weiterhin Einwohner. Einzige Ausnahme ist der Landkreis Dahme-Spreewald, der an Berlin grenzt: Dort steigt die Einwohnerzahl leicht an.

Welche Zukunftsprojekte sind geplant? Die Bundesregierung will ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien mit dem Doppelstandort Cottbus/Görlitz in der Lausitz ansiedeln. Ein entsprechender Passus ist im Koalitionsvertrag zu finden. Das Institut soll sich unter anderem der Batterieentwicklung widmen. Die Kohlekommission erklärt in ihrem Zwischenbericht, zur Verbesserung der Infrastruktur in der Lausitz sei ein Ausbau der A13 erforderlich. Außerdem solle die Bahnstrecke Berlin-Cottbus-Görlitz als Schnellzug-Verbindung ausgebaut werden. Die Kommission wünscht sich laut Zwischenbericht auch ein Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu energieeffizienten Antrieben in Cottbus . Sie regt außerdem den flächendeckenden Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G an. Auch die Lausitzrunde – ein Zusammenschluss von 23 Kreisen, Städten, Gemeinden und Ämtern aus der brandenburgischen und sächsischen Lausitz – hat zahlreiche Wünsche und Projekte formuliert. Viele davon befassen sich mit einer angestrebten Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur. Das Bahnnetz soll modernisiert und ausgebaut werden, Bundesstraßen verbreitert. Die Bundeswehr solle zwei Bataillone in neuen Kasernen in der Lausitz stationieren – das ist ein Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Als künftige Bundeswehrstandorte schlägt er Weißwasser und Spremberg vor.

Wie soll die Finanzierung laufen? Die Bundesregierung plant derzeit rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr für den Strukturwandel ein – bis einschließlich 2021 (dem Ende der Legislaturperiode) – so steht es im Koalitionsvertrag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) signalisierte aber, dass die Summe noch erhöht werden kann. Die Kohlekommission bezeichnet die Summe in ihrem Zwischenbericht als "einen ersten Schritt". Sie schlägt einen "Revierbonus" vor – ein Sofortprogramm, das die betroffenen Reviere direkt unterstützt. Der Abschlussbericht der Kolekommission sieht nun die Zahlung von insgesamt 40 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt vor, um Strukturwandel, Übergangshilfen für Beschäftigte und einen Ausgleich für Privathaushalte und Wirtschaft bei steigenden Strompreisen zu finanzieren.