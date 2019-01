Linke will Lösung für Straßenausbaubeiträge

Bislang galten die Straßenausbaubeiträge in Brandenburg als nicht verhandelbar. Jetzt hat eine Volksinitiative 80.000 Unterschriften dagegen gesammelt, und die Linken-Fraktion will schnell nach einer Lösung suchen - bevor die AfD mit dem Thema in den Wahlkampf zieht.