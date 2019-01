Kommunen in Brandenburg können für den Neubau von Schulen und Kitas kostenfrei Landesgrundstücke erwerben. Darauf hat Finanzminister Christian Görke (Linke) am Samstag noch einmal hingewiesen.

Er ermunterte die Gemeinden, diese Möglichkeit zügig zu nutzen. Der Bedarf an neuen Kita-Plätzen und Schulneubauten sei unübersehbar. "An dieser Stelle kann und will das Land gerade Kommunen in den ländlichen Räumen unterstützen, damit deren Neubaupläne nicht an den Grundstückskosten scheitern", so Görke. Landesliegenschaften sollen dafür kostenfrei abgegeben werden.