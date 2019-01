Rot-rote Regierung will mehr Frauen in den Landtag bringen

Vor 100 Jahren trat das Frauenwahlrecht in Kraft, doch in den Parlamenten sind die Frauen bis heute in der Minderheit. Die rot-rote Koalition in Brandenburg greift eine Initiative der Grünen auf: Auf den Landeswahllisten sollen sich Männer und Frauen künftig abwechseln.