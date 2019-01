Berlin will Tausende Wohnungen von Deutsche Wohnen kaufen

Um Mietenexplosionen und Verdrängung in Berlin entgegenzuwirken, setzt Rot-Rot-Grün auf Wohnungsbau und Kommunalisierung. In seiner ersten Pressekonferenz 2019 kündigt der Regierende Bürgermeister auch Verhandlungen mit der Deutsche Wohnen an.