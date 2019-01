Die Volksinitiative "Straßenausbaubeiträge abschaffen" hat in Brandenburg seit Oktober 2018 mehr als 80.000 Unterschriften gesammelt. Das teilten die Initiatoren von BVB/Freie Wähler am Freitag mit. Man werde die gesammelten Unterschriften am 8. Januar der Präsidentin des Brandenburger Landtags Britta Stark (SPD) überreichen, kündigte die Partei an.