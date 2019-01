Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte am Vormittag angekündigt, der Verfassungsschutz werde von derzeit 93 auf 120 Stellen aufgestockt. Seinen Vorstoß begründete Schröter mit einer gestiegenen Terrorgefahr. Ein weiteres Warten sei "nicht mehr verantwortbar", so Schröter wörtlich. Die zusätzlichen Stellen für den Verfassungsschutz sollen nun offenbar aus dem Personalbudget der Polizei bezahlt werden.

Schröter ignoriere die Beschlüsse von Parlament und Regierung unverfroren, so die deutlich erzürnte Wortwahl des Finanzministers in einem internen Schreiben, das dem rbb vorliegt. Görke fordert Schröter auf, seinen Vorstoß unverzüglich zurückzunehmen. Auch der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Hans-Jürgen Scharfenberg reagierte mit Unverständnis: Er sei von dem Schritt völlig überrascht worden.

Mit seinem Vorstoß will Schröter offenbar einen jahrelangen Streit in der Koalition im Alleingang entscheiden. Der Innenminister hatte wiederholt mehr Personal für den Verfassungsschutz gefordert, war aber stets am Widerstand der Linken gescheitert. So hatte es bei den jüngsten Haushaltsverhandlungen in so gut wie allen Bereichen eine Aufstockung gegeben, außer beim Verfassungsschutz.