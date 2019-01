Der Streit um eine Broschüre für Kita-Erzieher der Berliner Amadeu-Antonio-Stiftung zum Umgang mit mutmaßlich rechtsextremen Eltern hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Stiftung verklagt das Bezirksamt Berlin-Neukölln, weil es von der Nutzung der Handreichung abrät. Im Sinne des Sachlichkeitsgebotes dürfe eine staatliche Institution keine entsprechende Empfehlung aussprechen, sagte Stiftungssprecherin Simone Rafael am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst.

Der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) hatte im November in einer offiziellen Pressemitteilung des Bezirksamtes kritisiert , die Broschüre mit dem Titel "Ene, mene, muh - und raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik" wolle Vorurteile bekämpfen, vermittele sie aber selbst. Es sei nicht Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern, die politische Gesinnung der Eltern zu überprüfen. Auch die einseitige Fixierung auf rechtsradikale Elternhäuser sei ein Problem, weil Gefahren für die Demokratie von allen Rändern ausgehe, beispielsweise von religiösen Extremisten, argumentierte der Jugendstadtrat. [ externer Link zur Pressemitteilung ]

Nach Auffassung der Stiftung darf Liecke als Privatperson diese Meinung haben, sie aber nicht auf den offiziellen Kanälen des Bezirksamtes verbreiten, sagte die Stiftungssprecherin. Kritik sei auch Politikern erlaubt, nicht aber "im Namen des Bezirksamts Neukölln das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot zu verletzen und uns zu diffamieren", twitterte die Stiftung in Richtung Liecke am Dienstag.

Die vom Familienministerium geförderte Broschüre war im September zunächst in einer Auflage von 3.000 Exemplaren erschienen. Sie wurde zunächst in rechtspopulistischen Blogs und später auch in der Berichterstattung einiger Medien, darunter der "Bild"-Zeitung, als "Schnüffel-Fibel" bezeichnet.

Oft in der Kritik herangezogen wurde ein Fallbeispiel von "Kindern als völkischen Elternhäusern", in dem ein Geschwisterpaar beschrieben wird. Dort heißt es: "Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, es wird zu Hause zu Haus- und Handarbeiten angeleitet, der Junge wird stark körperlich gefordert und gedrillt." [externer Link zur Broschüre als PDF]



Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigte dagegen die Broschüre gegen Kritik. Es gehe nicht um Kontrolle, sondern darum, eine Erziehungspartnerschaft auch mit völkisch lebenden Familien einzugehen, die im Sinne der Bildungschancen ihrer Kinder ist, erklärte Giffey. Die Autorinnen seien anerkannte Professorinnen und ihren Empfehlungen lägen wahre Fälle aus der langjährigen Beratungspraxis im Umgang mit "Völkischen Siedlerfamilien" zugrunde.