Volle U-Bahnen, Verspätungen, Busse kommen nicht: Die Liste der Ärgernisse ist lang, wenn es um die BVG geht. SPD und Grüne in Berlin streiten darüber, wer schuld ist - und erwarten Lösungen von BVG-Chefin Sigrid Nikutta.

Seit dem Wochenende streiten sich SPD und Grüne darüber, wer von ihnen beiden die größere Mitschuld an der desolaten Situation bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) trägt. Am Dienstag wollen beide Fraktionen BVG-Chefin Sigrid Nikutta zu dem Thema befragen.

Allerdings sehe er sehr wohl eine Mitverantwortung der Verkehrsverwaltung für die derzeitigen Personalengpässe bei der BVG, so Schopf - diese Probleme seien seit einem Dreivierteljahr bekannt, trotzdem werde erst jetzt reagiert: "Meines Wissens liefert die BVG der Senatsverwaltung eine monatliche Statistik, einen monatlichen Bericht, aus dem hervorgeht, wie die Lage der BVG ist. Da stellt sich für mich die Frage: Warum wurde auf diese Berichte nicht reagiert? Wer hat sich in der Verwaltung mit diesen Berichten beschäftigt? Oder sind diese Berichte einfach nur abgeheftet worden und fertig?"

Vorwürfe der Grünen, die BVG sei in den Jahren der SPD-Regierung "kaputtgespart" worden, wies Schopf zurück: Damals sei es dem Land finanziell nicht gut gegangen, deshalb seien "Entscheidungen getroffen" worden. Diese jetzt in Frage zu stellen, bringe heute niemanden weiter.

Kritik an Wirtschaftssenatorin Pop, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der BVG ist, wies Moritz zurück: "Ich denke schon, dass Ramona Pop als Aufsichtsratsvorsitzende ihren Job gemacht hat. Ich habe gelernt, dass der Aufsichtsrat die Aufsicht führen, aber nicht ins operative Geschäft reinfunken sollte. Wir haben gut bezahlte Führungskräfte dafür, und die müssen natürlich ihren Job tun."

Nach der Befragung durch die Fraktionen von SPD und Grünen am Dienstag hat BVG-Chefin Nikutta in der kommenden Woche noch einen Termin mit der dritten Regierungsfraktion: Dann soll sie auch der Linken Bericht erstatten über die Lage im öffentlichen Personennahverkehr Berlins.

Über Probleme mit vollen Wagen und Ausfällen hatten sich am Wochenende die Koalitionspartner SPD und Grüne heftig gestritten. Die SPD sieht Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen), aber auch die BVG in der Pflicht. Die Grünen halten dagegen, dass die SPD für die Verkehrspolitik in der Vergangenheit zuständig gewesen war und der Zustand des Nahverkehrs eine Folge davon sei.