Bild: dpa/Soeren Stache

Steigende Zuschüsse für die BVG - Milliardenschwere Verkehrswende

29.01.19 | 06:00 Uhr

Die Berliner Verkehrsbetriebe können mit einer staatlichen Finanzierung rechnen wie es sie lange nicht mehr gegeben hat: Nach rbb-Recherchen könnte sich der Landeszuschuss an die BVG künftig mehr als verdoppeln – auf 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Von Thorsten Gabriel

Wenn die Spitzen von SPD, Linken und Grünen am Mittwoch zu ihrem Koalitionsausschuss zusammenkommen und auf die aktuellen politischen Baustellen Berlins blicken, werden sie dabei auch den Nahverkehrsplan auf den Tisch packen – besser gesagt, dessen Entwurf. Als "Dokument der Verkehrswende" bezeichnete Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) das Planwerk noch am vergangenen Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Für diese "Verkehrswende" ist viel Geld eingeplant. Immer mehr weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu den umweltfreundlichen Verkehrsträgern wie Fahrrad, Bus und Bahn soll es gehen. Deshalb sollen "in den kommenden 15 Jahren 28 Milliarden Euro für den ÖPNV" ausgegeben werden, verkündete Günther. Und sie rechnete vor: "Das ist in Spitzenjahren doppelt so viel wie wir augenblicklich im Jahr 2018 haben."

Mehr zum Thema imago Ausfälle verfünffacht - Dramatischer Personalmangel bei der Berliner Straßenbahn

Die Zeiten des Sparens und Kürzen sind vorbei

Eine Rechnung, die in besonderer Weise auf die zuletzt stark gebeutelte BVG zutrifft, die von diesem Geldfluss am stärksten profitieren wird. Nach rbb-Recherchen geht man in Senatskreisen von durchschnittlich 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro für die BVG aus – pro Jahr! Und das ist noch nicht alles. Hört man sich derzeit unter den politischen Parteien, die die Regierung bilden, um, könnte man den Eindruck gewinnen, es gehe darum, sich gegenseitig zu überbieten. Da sind die einen, die darauf verweisen, dass in dieser Rechnung die zu erwartenden Lohntarifsteigerungen bei der BVG noch nicht mal mit eingerechnet seien. Andere verweisen auf den vor allem von der SPD favorisierten U-Bahn-Ausbau, für den es ebenfalls noch einmal Geld oben drauf geben müsste. Was also bedeutet: Da ist noch viel im Fluss, aber die Zeiten des Sparens und Kürzens sind offenkundig vorbei.

Während die Fahrgastzahlen stiegen, wurden die Zuschüsse gekürzt

"Die BVG ist fast anderthalb Jahre nur betriebswirtschaftlich betrachtet worden", spricht Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGEB das aus, was viele sagen und wissen: "Es wurde auf Verschleiß gefahren." Die derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der BVG, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), nahm bei einem U-Bahn-Werkstattbesuch Anfang Dezember das Wort vom "kaputtsparen" in den Mund. Wer sich die Entwicklung der Zuschusszahlungen des Landes an seine Verkehrsbetriebe anschaut, findet auch in den Zahlen eindrucksvolle Belege für diese Einschätzungen. Während die Fahrgastzahlen in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich anstiegen – einziger Einbruch war das Jahr 2008, bedingt durch einen wochenlangen Streik –, wurden die Zuschüsse in den 2000er Jahren teils radikal gesenkt.

Daseinsvorsorge – ein Fremdwort in den frühen 2000er-Jahren

Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang ein Name: Thilo Sarrazin (SPD). Der damalige Finanzsenator und Aufsichtsratschef der Verkehrsbetriebe wurde schnell zum Feindbild Nummer eins der BVG-Beschäftigten. Ihnen erklärte er 2003 unumwunden, dass ihr Unternehmen defizitär sei, es 30 Prozent zu viel Personal an Bord habe und dieses Personal obendrein 30 Prozent zu viel verdiene. Im Nahverkehr drohe ein Wettbewerb, für den die BVG nicht gerüstet sei. In den Tarifverhandlungen der Folgejahre ging es ans Eingemachte. Schon ein Jahr später freute sich Sarrazin, nicht nur beim Blick auf die BVG, sondern auch auf die anderen Landesunternehmen wie BSR und Vivantes-Kliniken: "Es sinken die Personalbestände, es fallen die Verluste und es fallen die Zuschüsse – und alles gleichzeitig! In aller Bescheidenheit darf ich mich auch mal freuen und sagen, es ist im Jahr 2003 absolut in die richtige Richtung gegangen." Worte, die heutzutage klingen, als stammten sie aus einer fernen Galaxie. Sparen war das Gebot der Stunde. Von "Daseinsvorsorge" sprach – mit Ausnahme der Linken – kaum einer im politischen Betrieb.

Die BVG anno 2004: Eine "tickende Zeitbombe"

Doch es greift zu kurz, einzig Sarrazin für den harten Sparkurs bei der BVG und überhaupt in der Stadt verantwortlich zu machen. In fast allen Parteien tickten im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends die Uhren anders. Der Schuldenberg beeindruckte alle. Auch die Grünen dachten über eine Zerschlagung der BVG nach, um das Unternehmen fit für den Markt zu machen. "Die BVG ist finanzpolitisch eine tickende Zeitbombe, die uns demnächst um die Ohren fliegen wird", konstatierte 2004 der damalige Grünen-Fraktionschef Volker Ratzmann bei einer lebhaften Parlamentsdebatte über die Verkehrsbetriebe. "Wir reden hier über nahezu eine Milliarde Euro Schulden. Wissen Sie, wie viele Lehrerinnen man dafür einstellen kann?" Heute, fast 15 Jahre später, ist es im politischen Betrieb wieder eine Tugend, danach zu fragen, wie viel Geld wohl nötig sei, damit ein Verkehrsunternehmen Qualität zu günstigen Fahrpreisen abliefern kann – nicht zuletzt angesichts weiter wachsender Fahrgastzahlen. "Wir sind jetzt dabei neu zu investieren, aber das dauert alles seine Zeit, bis der Turnaround auch dort geschafft ist", bittet Aufsichtsratschefin Pop um Geduld. Neue U-Bahnen sind bestellt. Und ein weiterer Großauftrag wird in den nächsten Wochen rausgehen. Doch bis die auf der Schiene sind, dauert es noch Jahre.

"Die Haltung zum Nahverkehr muss sich ändern"

Doch Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGEB sieht nicht nur Fehler bei Politik und Management des vergangenen Jahrzehnts. "Die jetzige Führung und auch der Aufsichtsrat der BVG hätten wesentlich früher gegensteuern müssen", sagt er. "Es war vollkommen klar, dass wir zu wenige U-Bahn-Fahrzeuge haben. Man hätte mit dieser Krise umgehen müssen. Aber man hat eben nicht auf Außenstehende – wie zum Beispiel uns – gehört, man wollte es ja besser wissen." Die Aussicht darauf, dass nun wieder mehr Geld ins System fließt, ist für ihn deshalb allein noch kein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. "Es sind nicht nur Milliarden und Millionen, die fließen müssen, sondern dass sich die Haltung zum Nahverkehr ändert, damit es wirklich Vorfahrt für den ÖPNV heißt in dieser Stadt."