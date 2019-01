Tausende Menschen erinnern an Luxemburg und Liebknecht

Gedenken und Demo zum 100. Todestag in Berlin

100 Jahre nach ihrer Ermordung haben am Sonntag in Berlin Tausende Menschen an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Linken-Politiker legten Kränze nieder, eine Demonstration zog zur Gedenkstätte der Sozialisten zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde.