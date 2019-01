Die ehemaligen Mitglieder der rechtsradikalen Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus wirken auch in die Stadt hinein: Führende Köpfe von "Inferno" sind Teil eines gefährlichen Netzwerks. Diese Szene gibt in Cottbus zunehmend den Ton an. Von A. Bartocha und J. Wiese

"Ich sag's ja! Dieses Netzwerk ist keine lokale Geschichte. Das läuft europaweit, die unterstützen sich gegenseitig“ – erzählt ein Informant aus Cottbus, der nicht genannt werden will. "Mit Verbindungen wie der nach Polen – und das ist ja nicht die einzige – können die total schnell Leute mobilisieren, richtig gute Kämpfer. Und ich sag's mal blöd: Wenn es hier in Cottbus hart auf hart kommt, haben die zusammen die Chance, 500 - 600 Mann allererster Güte hinzustellen. So verdrängen die alle anderen, die bis jetzt hier das Sagen hatten. Das ist schon ein erschreckendes Bild."



Von einer mittlerweile mafiösen Dominanzkultur in der Stadt spricht die Organisation Opferperspektive. "Diese Leute werden immer präsenter: Im Gewerbe, im Stadtbild, an den Türen verschiedener Clubs, wo sie natürlich eine Kontrollfunktion ausüben. Und das heißt, dass man in Cottbus sich nicht ohne weiteres trauen kann, T-Shirts mit linken oder gegen rechts gerichteten Aufdrücken zu tragen", sagt jemand von Opferperspektive, der anonym bleiben will. "Es gibt mitunter sofort Ansagen, wie man das nennt. Also, Bedrohungen, dass die Leute angegangen werden. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie sich Leute in der Stadt bewegen."