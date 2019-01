Robin Berlin Samstag, 05.01.2019 | 13:19 Uhr

Wenn privaten Personen persönliche Daten bei eBay geklaut werden, dann kriegen wir irgendwann einen Hinweis das wir einfach nur unser Passwort ändern müssen und das „Problem“ ist erledigt. Wenn bei Facebook unsere Fotos, Telefonnummern, Freundeslisten usw. gehackt werden, sagt vielleicht ein Politiker... Das geht mal garnicht und man hätte uns entsprechend der DSVGO informieren müssen... Thema erledigt. Erreicht uns mal wieder eine Pishing Mail wo wir nach unseren Bankdaten gefragt werden oder Zugängen zu div. Diensten wegen angeblichen Sicherheitsrisiken, sagt kein Schwein etwas und wir sollen damit einfach selbst klar kommen... Thema erledigt. Bestellt jemand in meinem Namen online Ware und ich hab dann ein Inkasso am Hals, muss Wiederspruch einlegen, mich rechtfertigen usw.



Klaut man aber personen des öffentlichen Interesses mal persönliche Daten, brennt gleich die ganze Hütte. Thema wird ausdiskutiert bis ans bittere Ende, alle sind erschüttert und am Ende wird die Politik noch mehr Überwachung im Internet beschließen während der Sommerpause, natürlich nur zur unseren Sicherheit, is ja klar.



Wie war das? Internet ist in Deutschland ja noch Neuland, oder Frau Merkel? Na dann, liebe Politik, Willkommen in der Welt des Internets. Das was ihr gerade erlebt, passiert uns Bürgern schon seit Jahren. Danke das ihr euch so gut darum gekümmert habt. Die Quittung ist serviert. Da kann ich dem Hacker ja fast nur danken.