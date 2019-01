Der mutmaßliche Täter, der 20-jährige Johannes S. aus Homberg in Mittelhessen, war am 6. Januar von Beamten des Bundeskriminalamts im Hause seiner Eltern vorläufig festgenommen worden. Nach stundenlangen Vernehmungen durch das BKA hatte er ein umfängliches Geständnis abgelegt.

Unterdessen wurden die persönlichen Daten eines Journalisten im Netz veröffentlicht, der bereits mehrfach in der Badischen Zeitung über die Szene rund um den Hacker geschrieben hat. Auf einer Leak-Seite finden sich seit kurzem Daniel Laufers Adresse, Handynummer und private Interessen, außerdem der Instagram-Account, der einem Familienmitglied gehören soll. "Ich vermute, da wollen mich bestimmte Leute einschüchtern, ich habe bereits den Landesdatenschutzbeauftragten gebeten, in meinem Namen Anzeige zu erstatten", sagte Laufer zu Kontraste. Die Leak-Seite wurde einst auf Jan Schürlein zugelassen, der jahrelang mit dem Hacker "Orbit" in Chatkontakt stand. Auf Nachfrage von Kontraste bestreitet Schürlein, etwas mit der Veröffentlichung der persönlichen Daten des Journalisten Laufer zu tun zu haben. Er habe die Seite schon vor längerem an einen anderen Nutzer abgetreten. Auch eine Beteiligung an dem Datenklau des Hackers "Orbit" bestreitet Schürlein vehement.

Schürlein wurde am Dienstag nach eigener Aussage erneut von Beamten des BKA als Zeuge befragt. Anlass der Befragung war demnach sein Interview mit Kontraste. Konkret ging es dabei um die Gesinnung des Hackers sowie dessen mutmaßlichen Versuch, seine Opfer auch privat auszuspionieren.