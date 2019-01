BKA durchsucht Wohnung von Zeugen in Heilbronn

Nach dem am Freitag aufgedeckten Hackerangriff gegen Politiker und Prominente hat das BKA am Sonntag eine Wohnung in Heilbronn durchsucht. Nach Informationen des rbb handelt es sich dabei um die Wohnung eines Zeugen im Ermittlungsverfahren.