Katja Babatz Oderberg Donnerstag, 10.01.2019 | 10:35 Uhr

Hallo,

ich bin absolut dagegen, Schoko-,Vanille- und Erdbeermilch aus der Schule zu verbannen. Kaum ein Kind wird dann noch in der Schule Milch trinken. Kein Kind wird auf einmal nur reine Milch trinken, nur weil es gesünder sein soll. Ich habe schon zu Ostzeiten Erdbeermilch gerne getrunken und fand es gut, das auch jetzt wieder Mich in der Schule angeboten wurde. Bei meinem Sohn in der Schule gab es das nicht, weil angeblich sowieso keiner Milch getrunken hätte. Aber was trinken die Kinder dann in der Schule?

Dann sollte man doch lieber mehr Sportstunden in der Woche mit einplanen, denn was sind schon 2 Sportstunden in der Woche, viel mehr bewegen sich ja viele Kinder nicht mehr. Oder ein Ernährungsfach auch schon in den unteren Schulklassen und nicht so eine Hauruck-Aktion. Das bringt gar nichts und schadet obendrein noch den Hemme Milch Betrieb.