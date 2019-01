imago/Jochen Tack Audio: Inforadio | 24.01.2019 | Staatsekretär Jochen Flasbarth im Gespräch mit Martin Krebbers | Bild: imago/Jochen Tack

Streit um Feinstaub und Stickoxide - Umweltministerium wirft Lungenärzten politische Motive vor

24.01.19 | 18:44 Uhr

Im Streit um Feinstaub und Stickoxide hat das Bundesumweltministerium die Kritik von Lungenfachachärzten zurückgewiesen. Diese sei politisch motiviert, sagte Staatssekretär Flashbarth dem rbb. Die Ärzte dagegen beharren auf ihren wissenschaftlichen Einwänden.

Das Bundesumweltministerium hat die Kritik von Lungenfachärzten an den Grenzwerten für Feinstaub und Stickoxide zurückgewiesen. Staatssekretär Jochen Flasbarth sagte dem rbb am Donnerstag, die geltenden Grenzwerte seien das Ergebnis zahlreicher Studien. Diese zeigten einen Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Lungen- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Positionspapier, das die Pneumologen am Dienstag vorgelegt hatten, sei keine wissenschaftliche, sondern eine "politische Erklärung", sagte Flasbarth. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP), die über 4.000 Ärzte vertrete, habe erst im November eine "exakt entgegengesetzte Position" vertreten und die Bundesregierung aufgefordert, "eher schärfere Grenzwerte zu verfolgen".



Video imago/Andreas Gora rbb24 | 23.01.2019 - Ärzte ziehen Diesel-Fahrverbote in Zweifel

Daten aus Sicht der Ärzte "extrem einseitig interpretiert"

Das umstrittene Positionspapier zur Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub und Stickoxide [externer Link] stammt vom Marburger Lungenfacharzt Dieter Köhler und ist von über 100 Lungenfachärzten aus ganz Deutschland unterzeichnet worden. Darin werden erhebliche Zweifel an der wissenschaftlichen Methodik bei der Festlegung der Grenzwerte geäußert und eine Neubewertung der Fachstudien gefordert. Studien zu Feinstaub und Stickoxiden würden falsche kausale Zusammenhänge herstellen und weitere krankmachende Faktoren nicht berücksichtigen. Die Daten zu Krankheits- und Todesfällen seien "extrem einseitig interpretiert" worden, heißt es.

Gesundheitsrisiken durch Rauchen und Alkohol nicht berücksichtigt

Zentraler Kritikpunkt: Die epidemiologischen Studien, auf die sich beispielweise die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Umweltbundesamt beziehen, würden das gemeinsame Auftreten von Krankheiten und hohen Feinstaub- und Stickoxidwerten von vornherein in einen ursächlichen Zusammenhang stellen, ohne diese Hypothese mit anderen Methoden überprüft zu haben. So sei beispielsweise nicht untersucht worden, inwiefern sich die Lebensweise von Menschen in stark staubbelasteten Regionen von denen in staubarmen Gebieten unterscheidet. Auch sogenannte Störfaktoren wie Rauchen oder Alkoholkonsum seien nicht berücksichtigt worden.

Außerdem gebe es keine Erklärung dafür, auf welche Weise die Luftschadstoffe zu mehr als zwei Dutzend sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern führen sollen, darunter Diabetes, Herzkrankheiten oder Lungenkrebs. Wenn die Luftverschmutzung durch Feinstaub und Stickoxide so gefährlich wäre, müsse es zudem ein für toxische Stoffe typisches "Vergiftungsmuster" geben, was aber nicht der Fall sei.

Raucher inhalieren in zwei Monaten Feinstaub für 80 Jahre

Für die aktuellen Grenzwerte, so die Autoren des Positionspapiers, gebe es derzeit "keine wissenschaftliche Begründung". Normalerweise müsse man dafür auch Studien am Menschen mit höheren und niedrigeren Dosen durchführen. Da dies aus ethischen Gründen nicht möglich sei, müsse man Risikogruppen betrachten, die freiwillig hohe Dosen inhalieren. So liege die Konzentration von Feinstaub im Zigarettenrauch bei 100 bis 500 Gramm pro Kubikmeter und sei damit eine Million Mal größer als der derzeit aktuelle Grenzwert. Wer täglich eine Packung Zigaretten rauche, nehme daher in weniger als zwei Monaten so viel Feinstaub auf wie ein 80-jähriger Nichtraucher in seinem ganzen Leben, heißt es im Papier der Lungenfachärzte. Die von ihnen angeführten Kritikpunkte seien "so gravierend, dass im Sinne der Güterabwägung sogar die Rechtsvorschrift für die aktuellen Grenzwerte ausgesetzt werden sollte", heißt es in dem Ärzte-Papier. Die aktuellen Grenzwerte müssten durch unabhängige Forscher neu bewertet werden.



Flasbarth spricht von "Stammtischniveau"

Obwohl die Grenzwert-kritischen Lungenfachärzte ihre Position detailliert dargelegt haben, weist das Bundesumweltministerium die Kritik an den Grenzwerten zurück. Man könne das Papier "kaum ernstnehmen", sagte Staatssekretär Flasbarth im rbb-Inforadio. Dass in Deutschland noch nie ein Mensch an den direkten Folgen von Feinstaub oder Stickoxiden gestorben sei, wie die Fachärzte aufgrund ihrer langjährigen Praxis sagen, halte er "ehrlich gesagt [...] für Stammtischniveau". Zwar sei nicht zu beanstanden, "dass Erkenntnisse immer wieder neu in Frage gestellt werden", sagte der Staatssekretär, die aktuellen Grenzwerte seien aber aufgrund vieler Studien von der WHO empfohlen worden und nach einem politischen Diskurs in Europa seit 2010 einzuhalten. "Das tun wir nicht, aber nicht, weil die Grenzwerte falsch sind, sondern weil die Industrie dreckige Autos verkauft hat und die Verkehrspolitik tatenlos zugeguckt hat", ergänzte Flasbarth, der von 1992 bis 2003 Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) war.