Bild: imago stock&people/Müller

Revisionsprozess um Brandstiftung - Ex-NPD-Politiker Schneider fordert Entschädigung für Haft

28.01.19 | 14:37 Uhr

Der mutmaßliche Brandstifter Maik Schneider musste wegen Verfahrensverzögerungen aus der U-Haft entlassen werden, so hat es das Oberlandesgericht entschieden. Sein Verteidiger will nun in die Offensive gehen und Entschädigung oder Strafrabatt fordern.

Der wegen Brandstiftung an einer geplanten Asylbewerberunterkunft angeklagte Ex-NPD-Politiker Maik Schneider verlangt Schadenersatz für seine Zeit in der Untersuchungshaft. Das Brandenburger Oberlandesgericht (OLG) hatte Schneider Anfang Januar nach knapp drei Jahren aus der U-Haft entlassen und dies mit vermeidbaren Verzögerungen durch die Justiz begründet, die sich auf mehr als sechs Monate summiert hätten.

Strafrabatt oder finanzielle Entschädigung

Schneiders Verteidiger Sven-Oliver Milke kündigte am Montag an, er werde beim nächsten Prozesstermin am Mittwoch eine Verzögerungsbeschwerde beim Landgericht Potsdam einreichen. Grund sei die überlange Verfahrensdauer. Dann habe das Gericht die Möglichkeit, entweder einen deutlichen Strafrabatt oder eine finanzielle Entschädigung zu gewähren. In dem Revisionsprozess geht es um eine Brandstiftung an einer Turnhalle in Nauen, die als Asylunterkunft vorgesehen war. Schneider war im ersten Prozess dafür zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, später hatte der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben.



Justizminister räumt nur einzelne Fehler ein

Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat derweil erneut den Vorwurf zurückgewiesen, dass die jüngsten Haftentlassungen auf Personalmangel zurückzuführen seien. Er sagte am Montag im Rechtsausschuss des Landtags, das Oberlandesgericht hätte bei seinen Entscheidungen zwar darauf hingewiesen, dass das zuständige Landgericht Potsdam stark belastet ist. Das sei aber jeweils kein hinreichender Grund dafür gewesen, dass Dokumente verzögert zugestellt wurden. Die genauen Gründe für die Verzögerungen seien für sein Ministerium nicht zu erkennen, sagte der Linken-Politiker. Das OLG hatte verfügt, dass Schneider sowie ein verurteilter Mörder und ein mutmaßlicher Brandstifter aus der Untersuchungshaft freikommen, weil ihre Verfahren zu lange dauern. Mit dem vorliegenden Haushalt 2019/20 sei es aber gelungen, "eine Wende herbeizuführen". In der Gesamtheit, so der Minister, sei die Gerichtsbarkeit in Brandenburg gut aufgestellt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 28.01.2019, 19.30 Uhr