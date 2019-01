dpa/Wolfgang Kumm Audio: Kulturradio | 24.01.2019 | Ulrike Bieritz | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Kommentar | 8. März neuer Feiertag in Berlin - Brauchen wir diesen Feiertag?

24.01.19 | 15:00 Uhr

Berlin hat viele Probleme - dafür aber bald einen neuen Feiertag. Das Abgeordnetenhaus hat den 8. März, den Weltfrauentag – in Berlin zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Ulrike Bieritz ist nicht begeistert über diese Wahl.

Ich mag keine Gerbera - und Nelken auch nicht. Klassischer Fall von "deformation natale" - also herkunftsmäßiger Schädigung. Ich bin nämlich in der DDR aufgewachsen. Und im real existierenden Sozialismus wurden Frauen mit eben jenen Blumen zum Internationalen Frauentag, wie der 8. März offiziell hieß, beglückt. Wenn es sie denn gerade gab - also die Blumen. Manchmal musste auch ein schnöder Osterkaktus reichen. Am 8. März standen die Frauen im Mittelpunkt. Mutti brauchte mal kein Frühstück zu machen und Frau Müller im Büro nicht den Kaffee zu kochen. Es war ja Frauentag. Manchmal gab’s noch ein Aktivistenabzeichen, inklusive Prämie, obendrauf. Plus Party fürs Kollektiv, mit Mocca Perle, Rotkäppchen süß und Kiwi - Kirsch-Whiskey. Die feiernden Frauenbrigaden waren berüchtigt - wehe wenn sie losgelassen wurden, da blieb kein Auge trocken.

Erich Honecker hält eine Rede anlässlich einer Feier zum Internationalen Frauentag | Bild: imago/Stana

Auch wenn heute die Gleichstellung der Frauen in der DDR so hochgelobt wird, real war sie nicht da. Neben der Arbeit blieben Kinderaufzucht und Haushalt – was vor allem Jagd nach den Dingen des täglichen Bedarfs meint - an den Frauen hängen. Nur einmal im Jahr durften sie sich dann mal so richtig gehen lassen und Feiern. Was mit Gleichberechtigung nun wirklich nichts zu tun hat. Und diese Tradition will also nun der rot-rot-grüne Senat wieder hochleben lassen und vollendet so, was die SED Genossen nie geschafft haben: der Internationale Frauentag wird Feiertag und wir sollen uns auch noch drüber freuen.

Statt den Reformationstag zu nehmen, wie ihn andere Länder, nach dem Jubiläumsjahr 2017, eingeführt haben und wie es ihn in den neuen Bundesländern seit 1990 gibt, brät sich Berlin mal wieder eine Extrawurst. Den Reformationstag wollte Berlin ja damals nicht, weil man ja nicht Ost sei …. na gut, Schnee von gestern.

Jetzt kriegen wir also den 8. März, weil es mit der Gleichstellung in unserem schönen Land noch nicht so weit her ist. Seit Jahrhunderten kämpfen wir Frauen um Gleichberechtigung, wollen gleiche Chancen bei Jobs und zwar ohne Quote und gleiche Bezahlung. Das wir deshalb jetzt einen Feiertag bekommen, ist ein Hohn und erinnert verdammt an die DDR – ein paar Blumen, viele Männer werden warme Worte finden und fertig. Es muss sich was in den Köpfen ändern und zwar grundsätzlich – jeder Tag müsste Frauentag sein. Wenn Gleichberechtigung selbstverständlich ist, braucht es auch keinen eigenen Tag, um sie zu beschwören.

Das alles wird den Berlinerinnen und Berliner vermutlich herzlichst egal sein. Der neue Feiertag fällt dieses Jahr passenderweise auf einen Freitag – und damit ist ein lange Wochenende gesichert.

