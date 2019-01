Der Fall Maik Schneider sorgt für handfeste Debatten in der Justiz. Denn im Dezember war aus ähnlichen Gründen ein Mörder in Brandenburg freigekommen. Die Gewerkschaft warnt vor dem "Kollaps der Strafverfolgung", der Justizminister sieht nur Einzelfälle.

Ein "bedauerlicher Einzelfall", den er sich nicht erklären könne, nannte Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke) am Freitag im rbb den Vorgang. Er wisse, "dass jeden Tag schwer gearbeitet wird in der brandenburgischen Justiz".

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hingegen hat vor einem "Kollaps der Strafverfolgung" gewarnt. "Die Entscheidungen, Verdächtige aus der Haft zu entlassen, sind als klarer Nachweis für den desolaten Zustand der gesamten Strafverfolgung im Land Brandenburg zu werten", sagte der BDK-Landesvorsitzende Riccardo Nemitz ebenfalls am Freitag.



Die rot-rote Landesregierung habe über Jahre einen überzogenen Sparkurs bei Justiz und Polizei gefahren. "Die Politik muss sich endlich wieder auf die Kernaufgaben des Staates konzentrieren und den gesamten Apparat der Strafverfolgung personell und materiell so aufstellen, dass dieser seine ureigensten Aufgaben erfüllen kann", forderte Nemitz.

Schneider war 2017 wegen des Brandanschlags auf ein geplantes Flüchtlingsheim in Nauen (Havelland) und weiterer Delikte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Oberlandesgericht hatte ihn am Donnerstag aus der U-Haft, in der er seit 2016 saß, entlassen und dies mit vermeidbaren Verzögerungen durch die Justiz begründet.