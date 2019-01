dpa/ Carstensen Video: rbb|24 | 13.01.2019 | Bild: dpa/ Carstensen

Gedenken und Demo zum 100. Todestag in Berlin - Tausende Menschen erinnern an Luxemburg und Liebknecht

13.01.19 | 12:48 Uhr

100 Jahre nach ihrer Ermordung haben am Sonntag in Berlin Tausende Menschen an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Linken-Politiker legten Kränze nieder, eine Demonstration zog zur Gedenkstätte der Sozialisten zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde.

100 Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben führende Linken-Politiker am Sonntag an die beiden Kommunistenführer erinnert. Zur Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde kam auch die Parteispitze. Die Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie die Chefs der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, legten Kränze mit roten Nelken und Gerbera nieder. Auch Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Linken im Saarland, und Gregor Gysi, Chef der Europäischen Linken nahmen an dem stillen Gedenken teil.



Am Gedenken nahmen nach Angaben eines Sprechers tausende Menschen teil. Die Linke hatte 10.000 Teilnehmer angemeldet.

Besonders viele Teilnehmer zur Demo erwartet

Zeitgleich startete in Berlin-Lichtenberg ein Demonstrationzug unter dem Motto "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2019" vom Frankfurter Tor aus Richtung Gudrunstraße. Nach Polizeiangaben beteiligten sich ebenfalls mehrere tausend Menschen. Am Nachmittag erinnern weitere Veranstaltungen an das Leben der ermordeten Kommunistenführer. Die Organisatoren, die "LL-Initiative", bezeichnen sich als Bündnis von linken Parteien, Organisationen und autonomen Gruppen. "Wir demonstrieren für Frieden und internationale Solidarität, gegen Ausbeutung, gegen den Abbau demokratischer Rechte und das Anwachsen faschistischer Gefahren", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Organisatoren.

Kritik an Gedenken

Derweil sorgt das Gedenken an Luxemburg und Liebknecht weiter für Unmut bei der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Es müsse eine Romantisierung kommunistischer Politik vermieden werden, sagte die Geschäftsführerin Anna Kaminsky vorab. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von rechten Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen. Am 1. Januar 1919 hatte sie mit Karl Liebknecht die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet.

Gedenkorte zu Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

