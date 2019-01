Gläubiger müssen in Brandenburg zu lange auf ihr Geld warten, weil es zu wenige Gerichtsvollzieher gibt. Das ist das Fazit eines Berichts, den der Landesrechnungshof in Potsdam am Freitag vorgestellt hat.



Nach einem Gerichtsurteil dauert es in vielen Regionen des Landes mindestens sechs Monate, bis der Gerichtsvollzieher beim Schuldner die Forderung vollstreckt, so der Bericht. In der Folge habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl privater Inkassounternehmen verdoppelt.