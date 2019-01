Pilotversuch an fünf Straßenkreuzungen

Für Autofahrer gibt es ihn schon lange: Den Grünen Pfeil. Jetzt soll dieses Zeichen in Berlin auch für Radfahrer eingeführt werden, zumindest probeweise. Ziel ist, die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Ab Februar soll der Grünpfeil an fünf Kreuzungen angebracht werden.

Berlin testet an fünf Straßenkreuzungen einen Grünpfeil an Ampeln, der nur für Radfahrer gilt. Die Verkehrszeichen sollen im ersten Quartal dieses Jahres angebracht werden, möglichst im Februar, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch mit. Zuvor hatten "Berliner Zeitung" und "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Von Mai bis Juli sollen an den Kreuzungen Erhebungen zum Verkehrsaufkommen gemacht werden, die dann mit älteren Daten verglichen werden sollen.