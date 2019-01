An den Herrn GBA Berlin Freitag, 04.01.2019 | 13:25 Uhr

Dass der Generalbundesanwalt auch mal aufwacht überrascht, lässt der doch so viele durchaus bundesrelevante Fälle links liegen (ungelöste Anschlagsserien in Berlin, von der taz aufgedeckte potentielle Putschisten). Wegen der technischen Raffinesse werden die Täter wohl nicht aufzufinden sein. Was dann mal wieder die Hilflosigkeit und das Desinteresse des Staates und der Polizei beweisen würde was Cyber-Crime anbelangt. Was kann die Polizei machen bei Cyber Crimes? In der Regel nichts. Ist zumindest mein Eindruck.



An der Nase herumgeführt. Die AfD wirds freuen.