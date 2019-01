Das politisch relevante Material in dem Leak ist banal und zum Großteil veraltet: thematische Präsentationen oder Schriftstücke von Parteitagen oder aus dem Bundestag, Recherchematerial der Abgeordneten, Rundschreiben, Briefe und Emails an Politiker und Ministerien, die ohnehin veröffentlicht wurden oder über deren Inhalt Medien berichtet haben.

Doch in einigen Fällen wurden viel sensiblere Daten geleakt, die zum Teil tief in die Privatsphäre hineinreichen. Vom Berliner Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg wurden zum Beispiel etliche private Chat-Nachrichten von Facebook ins Netz gestellt. Sie gingen meist an Parteigenossen, in einigen Fällen aber auch an Freunde. Von anderen Politikern, darunter Wirtschaftsminister Peter Altmaier, wurden Ausschnitte von privaten Nachrichten bei Twitter veröffentlicht.



Bei einigen Politikern wurden schließlich auch Informationen zu Familienangehörigen veröffentlicht, inklusive ihrer Kinder. Zudem wurden private Fotos, aus Chats oder von Urlaubsreisen, ins Netz gestellt, dazu private Rechnungen, Kreditkarteninformationen, Personaldokumente und ähnliches. Vor allem der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, ist davon betroffen: Ihm wurden etliche Fotos und Emails sowie Chat-Nachrichten mit seiner Familie gestohlen.