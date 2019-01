Nach der Veröffentlichung zehntausender Daten von Politikern und Prominenten stellt sich die Frage der Datensicherheit. Wie können so viele Informationen überhaupt gehackt werden? Und was kann man tun, um sich vor solchen Attacken zu schützen? Von Daniel Marschke

Betroffene Twitter-User sprechen von einem "schweren Eingriff in die Privatsphäre", die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg nennt den am Freitag bekannt gewordenen Hackerangriff sogar einen "Angriff auf die Demokratie".

Was wir bislang über den Hackerangriff wissen

Web-Experten wie Constanze Kurz von Netzpolitik.org sagen zwar, dass sich der Hacker nicht besonders professionell verhalten hat und man den Angriff "nicht überbewerten" sollte. Doch im Gespräch mit rbb|24 fügte Kurz am Freitag hinzu : "Man sollte ihn nutzen, um mal wieder die Aufmerksamkeit für die eigenen Geräte und Passwörter neu zu überdenken."

Immerhin löste die feindliche Übernahme seines Accounts eine enorme Kettenreaktion aus und machte den Datenklau erst richtig publik - schließlich hat der YouTuber auf Twitter über zwei Millionen Follower. Bis dahin hatte die Datenflut unter dem mittlerweile gesperrten Hacker-Account @_0rbit nur kleinere Wellen geschlagen. Dort waren sie seit dem 1. Dezember nach und nach in Form eines digitalen Adventskalenders veröffentlicht worden.

Dass nicht nur einfache Internet-Nutzer, sondern auch ausgesprochen online-affine Menschen Opfer des Angriffs wurden, zeigt die eigentliche Dimension der Attacke. "Bis jetzt hatte ich immer Glück mit solchen Geschichten, aber jetzt hat es mich halt erwischt", sagt zum Beispiel der YouTube-Star Simon Unge. Plötzlich sah es nämlich so aus, als würde Unge über seine Twitter-Adresse @unge [externer Link] selbst die Links posten, die auf die gehackten Datenbestände führten.

Dass er selbst Opfer eines Hackers werden würde, betrachtet Unge mit einer gewissen Selbstironie: "Ich dachte 'Vegan123' wäre ein gutes Passwort." Ein Spruch, der ziemlich locker klingt, doch auf ein zentrales Problem aufmerksam macht: Vielen Internet-Nutzern ist gar nicht bewusst, welchen Risiken sie sich aussetzen und wie leicht sie es kriminellen Hackern machen, beispielsweise, indem sie dieselben Passwörter über mehrere Accounts hinweg nutzen, ihren Browser nicht regelmäßig updaten, veraltete Anti-Viren-Software benutzen, oder Passwörter sogar auf der Festplatte ablegen. So passiert es immer wieder, dass persönliche Accounts mit relativ einfachen Mitteln geknackt werden können.

Wie Mark Washeim von Netzpolitik.org. sagt, reichen schon einfache Software-Routinen und Scripte aus, um Passwörter in einem automatisierten Verfahren zu knacken. Mit einem leistungsfähigen Rechner dauere das "vielleicht 30 Minuten", sagte Washeim rbb|24 am Freitag. Noch schneller gehe es, wenn eine größere Zahl von Computern zusammengeschaltet wird und sich die Rechenleistung entsprechend potenziert.

Die größte Gefahr, sagt Washeim, gehe aber nach wie vor von sogenannten Trojanern aus - Schadprogrammen, die hunderttausende von Rechnern gleichzeitig infizieren und so eine sehr große Zahl sicherheitsrelevanter Daten abschöpfen können. Auf diese Weise sei es zum Beispiel möglich, E-Mail-Konten zu hacken. "Nach meiner Erfahrung ist das die am häufigsten verwendete Methode, um Passwörter unbemerkt zu ermitteln", sagt der Netzexperte. Umso wichtiger sei es, sich mit einer regelmäßig aktualisierten Anti-Viren- bzw. Anti-Trojaner-Software zu schützen.

Um sich vor illegalen Angriffen zu schützen, sollte jeder, der online unterwegs ist, einige Grundregeln beachten. So sollten bei verschiedenen Diensten grundsätzlich immer auch unterschiedliche Nutzernamen verwendet werden, um eine mögliche Verknüpfung von Konten zu verhindern, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Auch sollte der Facebook-Account nicht als zentraler Zugang zu allen verbundenen Anwendungen verwendet werden - denn so macht man es Hackern besonders leicht.

Für verschiedene Anwendungen sollten immer verschiedene Passwörter verwendet werden. Noch sicherer ist nach Auskunft des BSI die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, die viele Online-, Banking- oder Bezahldienste inzwischen anbieten. Dabei wird etwa ein Code aufs Handy geschickt, den man beim Einloggen zusätzlich zum Passwort eingeben muss.

Welche Sicherheitsregeln jeder User möglichst beachten sollte, hat Netzpolitik.org in einem "Einmaleins der digitalen Selbstverteidigung" [externer Link] zusammengestellt.