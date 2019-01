Heike Berlin Freitag, 04.01.2019 | 14:57 Uhr

Wer so eine Meinung vertritt versteht nicht dass es ein großes Gut ist, dass diese Daten wirklich nur privat sind. Es geht niemanden etwas an was diese Leute mit ihrem Geld machen, wo sie sich wann aufhalten und schon gar nicht das Bekanntwerden der Privatadressen. Solche Aktionen verstärken das Misstrauen in die Erfassung elektronischer Daten, z.B. für die Krankenkassen.