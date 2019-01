20-Jähriger in Hessen

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach Informationen des rbb in Hessen einen Tatverdächtigen für den Hackerangriff festgenommen. Es handelt sich um einen 20-Jährigen. Er soll Daten von Politikern und anderen Prominenten veröffentlicht haben.

Nach dpa-Informationen ist der Festgenommene in vollem Umfang geständig. Das BKA bestätigte die Festnahme. Seine Wohnung sei am Sonntag durchsucht worden. Für den Mittag (12 Uhr) kündigte das BKA eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt (Main) an.