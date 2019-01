Feuerwehrleute und Polizisten, die in Berlin Einsätze in großer Höhe übernehmen sowie weitere Landesbedienstete sollen künftig besser bezahlt werden. Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen und verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Bezahlung von Beamten im Vollzugsdienst.

Maßstab sind Zulagen in anderen Bundesländern. Das Land Berlin will mit der Erhöhung an das Niveau der Bezahlung in anderen Bundesländern herankommen, und zum Teil darüber hinausgehen. Es gehe auch um eine Anerkennung der Beamten für ihre schweren Tätigkeiten, betonte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

Jährlich will das Land für die Anpassung knapp 16 Millionen Euro ausgeben - der Löwenanteil bezieht sich auf die Erschwerniszulagen (13,2 Millionen). Mit dem Gesetzentwurf muss sich nun das Abgeordnetenhaus befassen.