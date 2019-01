So lud der Brandenburger Landtag zu einer Veranstaltung in das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen - hier waren bis 1945 über 200.000 Menschen gefangen, Zehntausende starben. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier in diesem Jahr standen mehr als 6.300 jüdische Männer, die nach dem Novemberpogrom 1938 in das KZ Sachsenhausen verschleppt worden waren, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Oranienburg mitteilte.

Auch an zahlreichen anderen Orten in Brandenburg wurde am 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Gedenkveranstaltungen gab es unter anderem in der Todesmarsch-Gedenkstätte im Belower Wald bei Wittstock, in Potsdam, Frankfurt an der Oder und in Eberswalde. In der Gedenkstätte Brandenburg/Havel wurde am ehemaligen Standort der Gaskammer mit Kränzen an die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-Morde erinnert. Kränze sollten auch in der Synagoge in Cottbus niedergelegt werden.



Im ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in Fürstenberg/Havel standen die Kinderhäftlinge im Fokus. Rund 900 Kinder im Alter von zwei bis 16 Jahren aus vielen Ländern waren dort inhaftiert. Außerdem wurden dort mehr als 560 Kinder geboren. Nach einer Lesung sollten am Ufer des Schwedtsees Blumen niedergelegt werden.