Michael Götschenberg: Dieser Hacker "Orbit" ist offenbar ziemlich gut in dem, was er tut. Es haben sich eine ganze Reihe von Leuten zu Wort gemeldet, die gesagt haben, dass sie seit Jahren sein Treiben beobachten und auch Kontakt zu ihm gehabt haben. Im Einzelfall kann man nicht immer ganz genau sagen, ob das glaubwürdig ist oder ob sich da nur jemand wichtig tut. Aber Tatsache ist, dass er offenbar sehr professionell vorgeht und das, was er tut, so gut macht, dass man ihm bisher nicht auf die Schliche gekommen ist.

Sprechen wir über die politische Aufarbeitung dieser ganzen Angelegenheit: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich in den vergangenen Tagen viel Kritik anhören müssen. Wie geht er nun weiter vor?

Horst Seehofer hat bis Mitte der Woche eine Aufklärung angekündigt. Er will sich umfassend informieren, was die Sicherheitsbehörden bisher in Erfahrung gebracht haben. Mein Eindruck ist, dass die Ermittlungen in dieser ganzen Geschichte deutliche Fortschritte gemacht haben. Diese erste Durchsuchung in der Wohnung des 19-Jährigen in Heilbronn ist ein Hinweis darauf, dass es hier konkrete Spuren gibt, denen man nachgeht.

Letztlich ist natürlich auch das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik (BSI) unter Beschuss geraten - vor allem aufgrund einer unglücklichen Äußerung des Präsidenten Arne Schönbohm. Er hatte den Eindruck erweckt, dass das BSI bereits seit Anfang Dezember über den Datenklau im Bilde war. Das ist offenbar nicht der Fall gewesen. Es gab Fälle, bei denen man jetzt in der Rückschau feststellt, das sie sich in den Gesamtzusammenhang einordnen.