Bild: dpa/Carsten Koall

Interview | Initiative Kitakrise - "Erzieher müssen 500 Euro im Monat mehr bekommen"

20.01.19 | 08:38 Uhr

In den Tarifverhandlungen der Länder geht es ab Montag auch um eine bessere Bezahlung von Erziehern. Dafür machen sich auch Eltern stark: Die Initiative Kitakrise möchte mit einer Kampagne Erziehern den Rücken stärken - und fordert eine deutliche Gehaltserhöhung.



rbb|24: Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will, dass Kinder schon in der Kita Mathe lernen, um erfolgreicher in der Grundschule an- und voranzukommen. Ist das das Kita-Thema, dass die Stadt wirklich derzeit bewegt? Ann-Mirja Böhm: Das ist gefühlt - wenn ich das mal so salopp sagen darf - überhaupt nicht das, was uns im Moment interessiert. Uns interessiert vielmehr, dass überhaupt Kinder in die Kitas gehen können. Bei dem, was sie dann da lernen und an frühkindlicher Bildung mitnehmen, sind viele Dinge durchaus wünschenswert. Aber dafür müssen die Kinder erstmal einen Kita-Platz haben.

Zur Person rbb/Böhm Initiative Kitakrise - Ann-Mirja Böhm Ann-Mirja Böhm (35) ist Mitorganisatorin der Initiative Kitakrise und kümmert sich unter anderem um die Pressearbeit. Böhm ist Mutter zweier Kinder und lebt in Berlin.



Was ist für Sie der Weg aus der derzeitigen Berliner-Kitakrise? Der einzige Weg, der jetzt in den anstehenden Tarifverhandlungen in Frage kommt, ist, dass man die Erzieher besser bezahlen muss. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn Erzieher mehr Geld bekommen, ergreifen mehr Menschen diesen Beruf. Dann gibt es mehr Kita-Plätze. Und dann steigt auch die Qualität. Es gibt ja nicht nur zu wenig Kita-Plätze, sondern es gibt auch ein Qualitätsproblem. Da geht es nicht darum, dass der Raum nett eingerichtet ist, sondern es geht um den Betreuungsschlüssel. Wenn sich ein Erzieher, der in einer Gruppe mit 15 Kindern allein ist, weil beispielsweise jemand krank geworden ist, um die ganz kleinen Kinder zwischen ein und drei Jahren kümmern muss, fragt man sich doch ganz klar, wie diese eine Person 15 Windeln wechseln, die Kinder bespielen und auf alle achten kann. Und, ganz ehrlich, wie kann derjenige die Kinder denn dann auch mal in den Arm nehmen? Vom Rausgehen oder ähnlichem brauchen wir da gar nicht zu sprechen. Denn alleine 30 Schuhe anzuziehen ist einfach nicht drin.

Das heißt Geld ist die einzige Stellschraube, an der im Moment gedreht werden kann? Es geht ganz klar um Geld. In Berlin werden die staatlichen Erzieher nach dem Tarifvertag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bezahlt. Das bedeutet ganz klar – und das ist auch das Merkwürdige für uns – dass ganz Deutschland darüber entscheidet, wie viel Erzieher in Berlin verdienen. Am Montag beginnen die Tarifverhandlungen – da entscheiden dann unter anderem Bayern und Baden Württemberg, was die Berliner verdienen. Wenn jetzt nicht alle zustimmen, dass die Berliner Erzieher mehr Geld verdienen – und wir reden hier wirklich nicht von 50 Euro, sondern von 500 Euro im Monat – dann funktioniert das nicht. Wenn die Erzieher nicht deutlich mehr Geld bekommen, sieht man ja nichts davon auf dem Gehaltscheck am Ende des Monats. Wenn sie nicht besser bezahlt werden, zieht sich diese Krise endlos weiter. Und selbst wenn jetzt beschlossen wird, dass 500 Euro mehr bezahlt werden, ist auch nicht nächste Woche alles gut. Denn es dauert ja Jahre, bis neue Erzieher ausgebildet sind.

Mehr zum Thema rbb/Böhm Initiative Kitakrise - Kampagne "Eltern für Erzieher*innen" Am Montag, den 21. Januar 2019 beginnen die Tarifverhandlungen der Länder, in denen es auch um die bessere Bezahlung für Erzieher und Erzieherinnen gehen wird. Gemeinsam mit der GEW, die an diesem Tag die Tarif-Forderungen für den öffentlichen Dienst der Länder überreichen wird, startet die Initiative Kitakrise Berlin die Kampagne: "Eltern für Erzieher*innen".

Wie viel Geld ist denn angemessen oder ausreichend für einen Berliner Erzieher? Für uns ist klar, dass Erzieher 500 Euro mehr bekommen müssen. Das ist die Zahl, mit der wir arbeiten. Langfristig fordern wir, als Initiative Kitakrise, dass die Erzieher und Erzieherinnen ans Gehalt der Lehrer angeglichen werden. Ist das nicht übertrieben? Allein die Art und Dauer der Ausbildung bzw. das Studium ist doch bei Erziehern und Lehrern sehr unterschiedlich. Von den Inhalten gar nicht zu reden… Es gibt viele, die sagen, dass Lehrer studiert und einen längeren Weg hinter sich gebracht haben. Das stimmt. Doch letzten Endes geht es doch darum, dass wir unsere Kinder teilweise für acht Stunden in die Kita bringen und frühkindliche Bildung bewiesenermaßen mit das Wichtigste ist, auf das wir uns konzentrieren. Deshalb brauchen wir einfach die Besten, um unsere Kinder dort gut untergebracht zu wissen.

Macht es für Sie in dem Zusammenhang eigentlich Sinn, dass die Kitas inzwischen für alle Altersgruppen komplett kostenfrei sind? Die Kostenfreiheit ist natürlich eine Luxus-Situation hier in Berlin. Das ist natürlich toll. Wenn es allerdings bedeuten würde, dass mehr Erzieher eingestellt würden und das Geld somit anderweitig ausgegeben wird, dann wären viele Eltern lieber bereit gewesen, Kita-Gebühren zu bezahlen. Da gibt es natürlich auch andere Meinungen. Wichtig ist aber, dass diejenigen, die schwache Einkommen haben, besonders unterstützt werden. Wer viel Geld verdient, kann natürlich leicht sagen, 'ich zahle gern Kita-Gebühren'. Aber die Beitragsfreiheit führt natürlich auch dazu, dass viele Eltern ihr Kind wirklich schon mit einem Jahr in die Kita schicken. Was bedeutet, dass wir noch weniger Kita-Plätze hier in Berlin haben. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Sabine Prieß.