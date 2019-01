Für unsere Region ist nun relativ klar, dass vor 2030 kein Kraftwerk vom Netz geht. In Nordrhein-Westfalen (NRW) wird das früher passieren. Dort hat man auch festgeschrieben, dass der Hambacher Forst nicht weichen muss. Hat sich denn in Brandenburg keiner richtig für Proschim stark gemacht?

Doch! Wir haben stundenlang verhandelt. Aber es führte absolut kein Weg dahin, da die Brandenburger Regierung absolut nicht kompromissbereit ist. Wir haben alles versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich muss auch sagen, dass die Politiker, die aus NRW da waren, entschieden kompromissbereiter sind. Das sieht man ja an der Zustimmung, dass der Hambacher Forst bleibt. Bei uns in Brandenburg ist alles weiter in der Schwebe. Die Menschen in Proschim leben weiter in Unsicherheit – und das wollte ich verhindern.



Was läuft denn in Brandenburg anders als in NRW?

Das ist ganz einfach zu erklären: In Brandenburg ist es so, dass der Kohlekonzern die Politik bestimmt.