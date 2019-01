Bild: rbb

Interview | Fanforscher zu Inferno Cottbus - "Die Netzwerke und die Personen verschwinden nicht"

30.01.19 | 06:00 Uhr

Die rechte Hooligan-Gruppe "Inferno Cottbus" hat sich aufgelöst. Ist sie damit weg? Der Fanforscher Robert Claus hält die radikale Gruppierung für aktiv wie eh und je. Sie hat sogar die Kontrolle über die Fanszene der Stadt übernommen - mit professionellen Strukturen.

rbb: Herr Claus, im Mai 2017 hat sich "Inferno Cottbus" (IC) angeblich aufgelöst. Unsere Recherchen ergeben, dass die Gruppierung im Untergrund weiter aktiv ist und ihre Aktivitäten noch verstärkt hat. Inzwischen haben die rechtsradikalen Hooligans die Kontrolle über die Cottbusser Fanszene übernommen. Überrascht Sie das?

Robert Claus: Nein, überhaupt nicht. Es überrascht mich schon deshalb nicht, weil man bei Gruppenauflösungen, gerade bei rechten Hooligan-Gruppen, grundlegend skeptisch sein muss. Die Netzwerke und die Personen verschwinden nicht. Statt einer Auflösung geht es vielmehr darum, der Strafverfolgung zu entgehen oder zuvorzukommen, die Netzwerke informeller zu gestalten und eigentlich dasselbe weiter zu tun. Nur ohne ein deutliches Label.

zur person rbb Fernsehen Robert Claus ist Ethnologe und Autor des Buches "Hooligans". Er beobachtet seit Jahren die Cottbuser Fanszene, insbesondere das Geschehen um die rechtsextremistische Ultra-Gruppierung "Inferno Cottbus 1999".

Wie gestaltet sich Ihren Erkenntnissen nach die neue Dominanz von Inferno Cottbus?

Inferno Cottbus übt massiven Druck auf den Rest der Fanszene aus. Das heißt, Fans, die sich gegen Rechtsextremismus und gegen Gewalt engagieren, werden massiv eingeschüchtert. Das passiert teilweise durch Hausbesuche, durch Kneipengespräche, wo Gewalt angedroht wird, aber auch durch ganz reale Angriffe auf andere Fangruppen. Die Ultra-Gruppe "Ultima Raka" hat ihre Aktivitäten eingestellt. Sie hat sich nicht aufgelöst, aber keine großen Aktivitäten mehr im Stadion angekündigt. Und das ist eine Folge des massiven gewalttätigen Drucks von Inferno Cottbus.

Wie muss man sich die Organisation Inferno Cottbus eigentlich vorstellen?

Rechte Hooligan-Gruppen sind ganz klar hierarchisch strukturiert. Es gibt immer einen Führungszirkel von wenigen Leuten, die das Sagen in der Gruppe haben. Diese Personen sind meistens auch weiter vernetzt in Neonazi-Milieus, in Rocker-Milieus. Das bringt dann auch ein gewisses Gewaltmonopol mit sich. Und es gibt immer Leute, die diese Gruppe organisieren - sich um Busse, Kampfsporttrainings, Gruppen-Events kümmern. Dazu gibt es ein Umfeld, das dann auf den gemeinsamen sogenannten Mob-Fotos posiert. So kommt IC meines Erachtens ungefähr auf 50 bis 60 Leute.

Seit Oktober 2018 gibt es eine neue Zaunfahne in Cottbus, die so genannte Einheitszaunfahne. Alle anderen Fahnen dürfen dort nicht mehr hängen. Unseren Informationen nach steckt hinter dieser Fahne der Führungszirkel von Inferno Cottbus. Können Sie die Bedeutung dieser Fahne erklären?

Zaunfahnen haben für Fußballfans generell eine ganz hohe symbolische Bedeutung, weil sie die eigene Gruppe repräsentieren - als Einheit repräsentieren. Man stellt sich hinter das eigene Team und besetzt die eigene Kurve symbolisch. In Cottbus liegt etwas Spezielles vor: Inferno Cottbus hat sich seinerzeit aufgelöst, um einer Strafverfolgung zuvorzukommen. Im Grunde haben sie damals aber versucht, wieder einen Dachverband für Fans oder Ultra-Gruppen zu gründen, um sich selber darin verstecken zu können und gleichzeitig aber auch das Gewaltmonopol in dieser neuen Gruppe zu haben. Einige Ultras und Ultra-Gruppen in Cottbus wollten da nicht mitziehen. Dann kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Insofern ist die jetzige Fahne das Ergebnis dieser Machtdemonstration von Inferno Cottbus.

Was heißt es für eine Ultra-Organisation, die eigene Fahne nicht mehr zeigen zu dürfen?

Gerade für Ultra-Gruppen ist es ein hoher Gesichtsverlust, die eigene Fahne nicht mehr zeigen zu dürfen. Die eigene Fahne zentral aufzuhängen, ist eine ganz klare Machtdemonstration über die Kurve.

Warum ist diese "Herrschaft" so wichtig?

Fußballvereine sind oftmals das zentrale Aushängeschild ihrer Stadt. Im Stadion sehr präsent zu sein, hat eine hohe symbolische Wirkung. Der Fußball zieht viele Leute an, ist meistens eine der größten Jugendkulturen der Stadt oder des Landes. Deshalb kann man gerade im Fußball massiv Nachwuchs rekrutieren. Und das tun Hooligan-Gruppen ganz gezielt, weil sie dort junge Männer finden, die gewaltaffin sind.

Was machen sie mit diesen Männern?

Sie ziehen sie in ihre Struktur rein und das hat mehrere Komponenten. Es geht einerseits um geschäftliche Netzwerke, gleichzeitig aber auch um politische. Das muss man auch bei Inferno Cottbus verstehen. Wir reden nicht nur über eine Fangruppe, sondern im Grunde über mehrere Identitäten. Wir reden von einer Hooligan-Gruppe, aber auch von einem Neonazi-Netzwerk, und wir reden von einem geschäftlichen Netzwerk, das bis ins Rockermilieu reicht. Das überlagert sich. Und genau in dieses Milieu geraten junge Leute. Dabei darf man auch den Kampfsport nicht vergessen.

Welche Rolle spielt bei Inferno Cottbus die Ideologie, welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen?

In Cottbus hat es die rechte Szene verstanden, sich selbst zu ernähren. Sie hat sich ein Milieu aufgebaut, das sich selber finanziert. Dazu gehören diverse Kleidungslabels, diverse Tattoo-Studios und Kampfsportstudios. Das gehört zu dem Milieu, in dem die Leute selbst arbeiten - was für Neonazi-Hooligans natürlich auch eine Schutzfunktion hat. Denn wenn ihr Name an die Öffentlichkeit gelangt, laufen sie nicht mehr Gefahr, vom Arbeitgeber gekündigt zu werden, weil sie eben in diesem Milieu arbeiten. Das ist tatsächlich etwas Besonderes in Cottbus, dass die Szene eine wirtschaftliche Basis hat, aus der heraus sie leider sehr sicher agieren kann.

Die angeblich aufgelöste Gruppierung Inferno Cottbus pflegt enge Verbindung zu polnischen Hooligans aus Andrychow, die wiederum mit berüchtigten Gruppen wie "Legia Warszawa" befreundet sind. Im Mai 2018 erschien beispielsweise eine 32-köpfige Delegation aus Cottbus im polnischen Andrychow. Im Dezember letzten Jahres schickten die polnischen Hooligans 13 ihrer Leute zum Energie-Cottbus-Spiel. Wie bewerten Sie solche Kontakte?

Man muss verstehen, dass rechte Hooligans keine lose organisierten Straßenschläger mehr sind, sondern im Grunde ein international organisiertes Kampfsport-Netzwerk. Professionell. Die Cottbuser Hooligan-Szene ist sehr stark nach Osteuropa vernetzt, nach Polen, nach Tschechien aber auch bis nach Ungarn. Und man muss im Hinterkopf behalten, dass die dortigen Hooligangruppen sehr mafiös geprägt sind. Wenn man sich die polnische Hooligan-Szene anguckt, geht es nicht mehr um klassische Fanfreundschaften, sondern da geht es um territoriale Mafiakonflikte. Wenn man dann eins und eins zusammenzählt, liegt der Verdacht nahe: Die Cottbuser Hooliganszene ist sehr nah dran und wirkt wohl auch im Drogengeschäft mit.

Zeugen berichten uns von einer mittlerweile in der Stadt Cottbus herrschenden mafiösen Dominanzkultur. Was ist mit diesem Begriff gemeint?

Diesen Begriff würde ich deshalb unterschreiben, weil verschiedene Szenen zusammenkommen. Wir haben die Neonazi-Szene, wir haben die Hooligan-Szene, wir haben das Kampfsportmilieu, wir haben das Rocker-Milieu. Die haben größtenteils Personalüberschneidungen. Was jetzt passiert, ist: Diese Milieus, die sich überschneiden, sind sich darin einig, dass sie das Gewaltmonopol in Cottbus unter sich aushandeln. Das heißt ohne den demokratischen Staat.

Dazu gehören nach rbb-Informationen auch einige Sicherheitsunternehmen. Eines davon soll für die Spiele von Energie Cottbus im Stadion Ordner gestellt haben. Welche Wirkung hat dies auf die Fans im Stadion?

Für gewöhnliche Fans und auch für Fans, die sich gegen Rassismus engagieren, ist das ein ganz großes Problem. Denn die Ordnungsdienste sind ja eigentlich diejenigen, an die man sich wenden können muss, wenn etwas Rassistisches gesungen wird oder wenn es einen gewalttätigen Übergriff gab. Wenn Fans das nicht tun können, sind sie im Grunde schutzlos.

Welche Verantwortung hat der Verein hier?

Der Verein hat eigentlich die Verantwortung, sich einen Ordnungsdienst zu suchen, der für Rechtsextremismus, für Symbole und Sprüche sensibilisiert ist und der weiß, wie er die Leute in die Schranken weist und sie aus dem Stadion wirft. Nun ist es - ohne den Verein Energie Cottbus in Schutz nehmen zu wollen - in manchen Regionen Deutschlands wirklich ein Problem, einen solchen Ordnungsdienst zu finden.

Wird der Verein Energie Cottbus an so einer Stelle seiner Verantwortung, sich gegen rechtsradikale Kräfte zu positionieren, gerecht?

Wenn man in einer Stadt wie in Cottbus eine über Jahrzehnte etablierte Szene aus Kampfsportlern, Neonazis, Hools, Rockern, ein kriminelles Milieu hat, dann ist es wahnsinnig schwer, demokratische Strukturen zu etablieren, auf die diese Leute keinen Einfluss haben. Das heißt: das Problem ist weniger, was Energie Cottbus heute tut, sondern vielmehr, dass es 20 Jahre lang dazu kaum was getan hat.

