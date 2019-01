picture alliance/akg-images Audio: Inforadio | 12.01.2019 | Interview mit Ernst Piper | Bild: picture alliance/akg-images

Interview | Luxemburg-Biograf Ernst Piper - "Ausländerin, Jüdin, Frau, das war alles sehr provozierend"

15.01.19 | 10:59 Uhr

Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg von Freikorps-Soldaten ermordert. Der Berliner Historiker Ernst Piper zeichnet in seiner Biografie über die KPD-Gründerin ihr bewegtes Leben, politische Auseinandersetzungen sowie ihre theoretische Arbeit nach.

rbb: Sie sagen, man soll Rosa Luxemburg nicht verengt auf die bürgerkriegsähnlichen Wochen im Januar vor 100 Jahren betrachten. Dennoch sagt diese Zeit einiges über ihre Ziele und ihre Tragik aus.

Ernst Piper: Das ist insofern ein sehr spannender Moment, weil hier eine Person, die sich ihr Leben lang theoretisch Gedanken gemacht hat über die Revolution - was ist eine revolutionäre Situation? wie muss man die proletarischen Massen darauf vorbereiten? - plötzlich in eine solche Situation hineingeworfen wird, unter den aller unglücklichsten Umständen, muss man sagen. Rosa Luxemburg kommt ja auch erst später dazu. Bei Wikipedia steht, sie hätte mit Karl Liebknecht am 9. November "Die Rote Fahne" gegründet. In Wirklichkeit saß sie in Breslau im Gefängnis. Sie kam erst nach Berlin, als die ersten beiden Ausgaben dieses Zentralorgans schon erschienen waren. Nun war sie in einer Situation, in der sie alles, was sie immer gefordert hatte, in die Praxis umsetzen konnte, aber die Umstände sprachen völlig dagegen.

Welche Rolle spielen Brüche in ihrem Leben? Also zum Beispiel, dass sie 1905 nach Warschau geht und dort im Untergrund revolutionär tätig sein will und dann ins Gefängnis kommt. Oder dass sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs merkt, dass sie mit ihren Positionen gegen den Krieg recht allein dasteht.

In der DDR hat man immer versucht zu kaschieren, wie allein sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich stand. Sie hat damals Telegramme ins Reich zu den SPD-Genossen geschickt und wollte einen Aufruf gegen die Kriegskredite starten. Die meisten haben sich um eine Antwort gedrückt. In den DDR-Darstellungen ist zu lesen: "Nur Clara Zetkin hat geantwortet". Aber das Zetkin von dem Vorhaben abgeraten hat, wurde verschwiegen. Rosa Luxemburg war in diesem Moment tatsächlich sehr isoliert. Ihr Leben ist geprägt von einer großen Kontinuität in ihren Anschauungen und jenseits der ganzen Parteipolitik auch von einem tiefen Humanismus. Sie wollte die Theorien des Marxismus mit der parlamentarischen Praxis zusammenbringen und lag darüber auch im Streit mit Karl Kautsky. Der war sozusagen der Gralshüter des Marxismus in der SPD, aber mehr als Sonntagsreden steckten bei ihm nicht dahinter. Als 1905 die erste Russische Revolution ausbrach, sagte Luxemburg: "Hier sieht man doch, es geht. Wir müssen jetzt über den Massenstreik in Deutschland als politisches nachdenken und das nicht auf einen äußersten Notfall aufschieben, der nie eintreten wird." Während sie bis dahin lange Jahre neben Kautzky die wichtigste Theoretikerin der SPD war, ist sie immer weiter an den linken Rand geraten. Als die Reichstagsfraktion der SPD am 14. August 1914 für die Bewilligung des ersten Kriegskredits gestimmt hat, war dies das Schlimmste für sie. Damit hat sie eigentlich ihre politische Heimat verloren. Eine These meines Buches ist, dass sie sich in Deutschland eigentlich nie richtig wohl gefühlt hat. Ihre Heimat war die internationale Sozialdemokratie, in der sie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.

Zur Person chromorange Ernst Piper Der 1952 in Münhen geborene Ernst Piper ist Verleger und Historiker. Nach dem Abitur 1972 studierte er in München Geschichte und Germanistik. 1974 wechselte er an die Technische Universität Berlin. Hier studierte er zusätzlich Philosophie. 2018 erschien seine Biografie "Rosa Luxemburg. Ein Leben".

Sie wurde im ostpolnischen Zamosc geboren, dass damals von Russland regiert wurde. Dennoch war auch ihr Verhältnis zu Polen schwierig.

Polen war damals als Staat nicht existent. Es war aufgeteilt unter Preußen, dem russischen Zarenreich und dem Habsburger Reich. Die polnische Sozialdemokratie hat sich in zwei unterschiedlichen Parteien konstituiert. Da war einmal die Sozialdemokratie im Königreich Polen und Litauen (SDKP), die von Leo Jogiches, Luxemburg, Julian Marchlewski und Adolf Warski gegründet worden ist. Und auf der anderen Seite war die PPS, die Polnische Sozialistische Partei, deren führende Figur Jozef Pilsudski war, der nach dem Ersten Weltkrieg zum Militärdiktator in Polen geworden ist. Rosa Luxemburg war gegen die Wiedererrichtung des polnischen Nationalstaates. Sie wollte eine internationale proletarische Revolution und Nationalstaaten überwinden. Deswegen gilt sie bis heute als Verräterin in Polen. Außerhalb des jüdischen Museums in Warschau sucht man ihren Namen dort vergebens. Die letzte Erinnerung, die es noch an ihrem Geburtsort gab, hat die amtierende Pis-Regierung jetzt entfernen lassen.

Rosa Luxemburg (r.) und Clara Zetkin auf dem Weg zum SPD-Parteitag in Magdeburg (Aufnahme aus dem Jahr 1910) Bild: picture-alliance/akg-images

An einer Stelle schreiben Sie: "Luxemburg ist ein Beispiel dafür, dass aus einem theoretischen Wissen erwachsene Autorität nicht dasselbe ist, wie politische Macht." Als Rednerin war Rosa Luxemburg allerdings sehr beliebt, sie hat viele Menschen mitgerissen. Woher kam dieses Charisma?

Da hat sicher Verschiedenes eine Rolle gespielt. Zum einen war sie eben sehr gescheit. Obwohl Deutsch gar nicht ihre Muttersprache war, war sie der Sprache in einem ungewöhnlichen Maße mächtig. Dann war sie in jeder Weise eine auffallende Erscheinung. Sie war zwar nur 1,46 Meter groß, hat das durch ihre Präsens aber sofort überspielt. Sie gehörte zwei Minderheiten innerhalb der SPD an. Sie war nicht nur eine der wenigen Frauen auf den Parteitagen, sie war auch Akademikerin, die einzige Frau mit Doktortitel. Als sie nach Deutschland kam, kannte man sie bereits durch ihre Aufsätze in der "Neuen Zeit". Die Partei hat sie sofort in das schwierigste Feuer geschickt nach Oberschlesien, wo sie eine fulminante Wahlkampfreise gemacht hat. Sie hat sich 20 Jahre lang mit voller Energie für eine Partei eingesetzt, die sie, nebenei bemerkt, noch nicht einmal wählen durfte. Frauen waren vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ich glaube auch, dass ihre Kompromisslosigkeit sicher bei vielen Leuten Eindruck hinterlassen hat.

Sie gehörte zwei Minderheiten innerhalb der SPD an. Sie war nicht nur eine der wenigen Frauen auf den Parteitagen, sie war auch Akademikerin, die einzige Frau mit Doktortitel. Ernst Piper

Parteifreunde bezeichneten sie hingegen schonmal als "gescheite Giftnudel", ihre Gegner sprachen von der "blutigen Rosa". Woher kam der Hass?

Das ist mir, ehrlich gesagt, nie so ganz klar geworden. Als Giftnudel hat sie Ignaz Auer vom revisionistischen Flügel bezeichnet. Denen war Rosa Luxemburg zwar intellektuell weit überlegen, aber denen ist sie auf die Nerven gegangen. Es gab auch mal Gegenpolemiken von Gewerkschaftsführern, die gesagt haben: "Ja, ich musste eben schon mit 14 am Bau arbeiten. Ich hatte keine Zeit, so viel Karl Marx zu studieren." Es gab damals in der SPD auch antisemitische Stimmen, wie von Gustav Noske. Sie war Ausländerin, sie war Jüdin, dann war sie auch noch eine Frau, das war alles sehr provozierend. Es gab immer wieder Artikel, in denen gefragt wurde: "Wann wird diese Jüdin endlich ausgewiesen? Diese Russin, die ist ja überhaupt keine deutsche Staatsbürgerin." In Wirklichkeit hatte sie die preußische Staatsbürgerschaft durch eine Scheinehe erworben und sie hat sich dagegen auch immer erfolgreich verwahrt. Selbst nach 1905 gab es Revisionisten in der Partei, die gesagt haben: "Jetzt kann sie ihre Revolution machen, wieso fährt sie nicht nach Warschau?"

Sie beschreiben nicht nur das äußere Leben dieser Persönlichkeit in Ihrem Buch, es geht auch um ihre Theorien. Gibt es zwischen der privaten Rosa Luxemburg, die eine Katze hat und Freundschaften pflegt und der politisch aktivenTheoretikerin einen ganz engen Zusammenhang?

Sie hat ein sehr innige Liebe zu allem Kreatürlichen gehabt. Leider gibt es von der Katze kein Bild. Aber die war im Leben der Rosa Luxemburg so wichtig, dass ich sie auch ins Personenregister aufgenommen habe. Die Katze war eigentlich in dem Gebäude der SPD-Parteischule beheimatet. Durch einen Besen, der aus Versehen umgefallen ist, wurde die Katze am Rücken verletzt. Rosa Luxemburg hat sie mit nach Hause genommen und mit großer Liebe gepflegt. Sie hatte sehr intensive Freundschaften etwa zu Luise Kautsky, die sie viel lieber mochte als ihren Mann. Beide waren sehr enge Freundinnen, da stand das Politische gar nicht so im Vordergrund. Anders natürlich bei Clara Zetkin. Das war eine sehr enge Kampfgemeinschaft.

Sie hatte auch sehr intensive Liebesbeziehungen. Es gibt einzelne Briefstellen, die immer wieder zitiert werden, in denen sie davon schreibt, dass sie eigentlich zum Gänsehüten geschaffen ist und Politik ihr furchtbar auf die Nerven geht. Wenn man sich näher mit ihrem Privatleben beschäftigt, sieht man auch eine Frau, die immer wieder auch schwere depressive Verstimmungen hat, sehr verletzlich ist und diesem Bild einer blutigen Rosa so überhaupt gar nicht entspricht. In ihrem Privatleben war sie übrigens sehr bürgerlich. Ihre Wohnung, die schöne Bibliothek, Möbel, eine Haushälterin, die immer alles blitzblank putzte - das sind alles Dinge, die ihr sehr wichtig waren. Über allem schwebte der Kinderwunsch, von dem sie teilweise wirklich obsessiv erfüllt war. Der aber unerfüllt blieb.

Welche Frage hätten Sie ihr gerne gestellt, auf die Sie keine Antwort bekommen haben?

Ich hätte gerne mit ihr über ihre Rolle im Januar 1919 diskutiert, über diese "Überradikalisierung" wie es heißt. Ich habe das Gefühl, sie hat sich in ihren letzten Lebenstagen irgendwie verloren. Gleichzeitig hat sie früh immer wieder gesagt: "Mein Schicksal ist es, auf der Barrikade im Kampf zu sterben". Das habe ich immer mit einem gewissen Befremden gelesen. Darüber mit einer älter gewordenen Rosa Luxemburg zu sprechen, wäre sehr interessant gewesen.

Das Gespräch mit Ernst Piper führte Harald Asel für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag im Interview hören.

Sendung: Inforadio, 12.01.2019, 09:45 Uhr

Interaktive karte: Orte des gedenkens an Liebknecht und Luxemburg in Berlin