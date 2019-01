Sein schlimmster Alptraum ist eine Welt, in der man wegen des Smogs nur noch mit Atemmaske raus kann. Deshalb engagiert sich Karl, 15, aus Berlin für den Klimaschutz. Auf der Schüler- und Studenten-Demo am Freitag in Berlin wird er sogar eine Rede halten.

Karl Rupak-Klingeberg: Ich gehe in die 9. Klasse der Annie-Heuser-Waldorfschule in Berlin-Wilmersdorf. Freitags um zwölf habe ich normalerweise Französisch, danach Musik und Englisch.

Am 25. Januar tagt die Kohlekommission in Berlin. Um 12 Uhr streiken die Klimaschützer von "Fridays for Future" vor dem Bundeswirtschaftsministerium für einen schnellstmöglichen Kohleausstieg.

Was ist dein größter Vorwurf an die Politik, beziehungsweise die ältere Generation?

Meine Eltern finden es gut, dass ich mich politisch engagiere und stehen hinter mir. Sie finden es auch okay, dass ich ab und zu unentschuldigt in der Schule fehle. Aber nur erfreulich finden sie es natürlich nicht.

Meine Lehrerin ist eigentlich schon angetan von der Streik-Idee. Es ist ja schon der dritte Streik, bei dem ich mitmache. Sie hat mir schon einmal erlaubt, zu fehlen. Letzte aber Woche nicht, da bin ich dann einfach so streiken gegangen. Diesen Freitag hat sie es mir wieder erlaubt. Ich brauche nur die Entschuldigung meiner Eltern. Was halten die denn von deinem Engagement?

Ich gehe am Freitag zu dem Schüler- und Studenten-Streik vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Denn dort tagt die Kohlemission und entscheidet über unsere Zukunft. Also ob wir aus der Kohle aussteigen oder nicht. Da kommen deutschlandweit Demonstranten extra nach Berlin. Und ich werde mitmachen. Ich werde eine Rede halten. Da erzähle ich, was mich so bewegt.

Was sollte Deiner Meinung nach passieren? Also was würdest Du ändern, wenn Du mitbestimmen könntest?

Ich würde erstmal versuchen, Deutschland klimaneutral zu gestalten. Ich würde damit anfangen, die Kohlekraftwerke abzustellen und mehr erneuerbare Energien einsetzen.



Was tust du in Deinem Berliner Alltag für Deine Ziele?



Da auch die Tierindustrie schädlich ist, bin ich Vegetarier. Ich war auch auf der "Wir haben es satt"-Demonstration. In unserer Familie versuchen wir, weitgehend auf Plastik zu verzichten. Was natürlich sehr schwer ist. Wir kaufen auch nur Bio. Und wir haben ökologischen Strom.



Was unterscheidet dich als 15-Jährigen denn von älteren Klimaaktivisten?



Ich glaube, ich habe eine andere Art, auf die Dinge zu schauen. Es gibt natürlich auch tolle erwachsene Aktivisten. Aber es ist doch was anderes, wenn deine Kinder und deine Enkel den Klimawandel in vollem Ausmaß miterleben und die Konsequenzen tragen werden - oder ob nur du selbst es erleben wirst.