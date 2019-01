Wird ein Asylantrag abgelehnt, wird die Person in der Regel abgeschoben. Die Initiative "Bürger*innen-Asyl" versteckt jedoch Menschen, um sie vor Abschiebung zu schützen. Welche Folgen das haben kann, erklärt Strafrechtlerin Margarete von Galen im Interview.

Margarete von Galen, Strafrechtlerin und Vizepräsidentin des Rats der Anwaltschaften der Europäischen Union: Das Gesetz besagt, dass ein unerlaubter Aufenthalt in Deutschland für den Ausländer selbst strafbar ist. Diejenigen, die dazu Hilfestellung leisten, können sich grundsätzlich wegen Beihilfe strafbar machen. Das heißt, es kommt sehr darauf an, ob die Person, die versteckt wird, als sozusagen unerlaubt rechtlich einzustufen ist oder nicht.

rbb: Frau von Galen, womit müssen Leute rechnen, die einen Flüchtling verstecken? Was sagt das Gesetz?

"Wir wollen so viele Abschiebungen wie möglich verhindern"

Gibt es auch Ausnahmen?

Es gibt letztendlich keine Ausnahme vom unerlaubten Aufenthalt. Die Frage, wann ein Aufenthalt unerlaubt ist, richtet sich grundsätzlich einmal nach unseren rechtlichen Vorgaben. Dann kann aber auch ein Aufenthalt aus humanitären Gründen geboten sein. In solchen Fällen kann die Strafbarkeit entfallen, wenn ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass der Aufenthalt grundsätzlich aus humanitären Gründen geboten wäre, oder um die Person davor zu bewahren, dass Gefahr für Leib und Leben besteht. Es könnte auch ein Grund sein, weswegen man unter strafrechtlichen Gesichtspunkten möglicherweise gerechtfertigt wäre zu verhindern, dass diese Personen in eine solche Situation gebracht wird. Das sind sozusagen die Ausnahmen in Anführungsstrichen.