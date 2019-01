Das Bundesinnenministerium hat dem Brandenburger Landesaufnahmeprogramm für vom IS verfolgte und traumatisierte Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak zugestimmt. Das teilte der Chef der Potsdamer Staatskanzlei, Martin Gorholt, mit.

Die Brandenburger Landesregierung will 30 bis 60 Jesidinnen und ihre Kinder aufnehmen, die in den Kriegswirren im Nordirak aus der Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staates (IS) entkommen sind. Der Brandenburger Landtag hatte den humanitären Akt außerhalb des regulären Asylverfahrens bereits Ende 2016 beschlossen.