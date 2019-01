Plakat Rosa Luxemburg auf einer Demo | Bild: imago stock&people

Zum 100. Todestag - Hier wird in Berlin an Luxemburg und Liebknecht erinnert

13.01.19 | 08:28 Uhr

Sie gelten vor allem für politisch Linke als Identifikationsfiguren: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Revolutionäre und Kämpfer für den Frieden wurden vor 100 Jahren ermordet. Am Sonntag wird ihrer in Berlin auf zahlreichen Veranstaltungen gedacht. Ein Überblick.



Vor 100 Jahren, am 15. Januar 1919, wurden die linken Revolutionäre und Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Zum Gedenken an ihren Todestag finden in Berlin deshalb zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen statt.



10.000 Menschen zu offizieller Gedenkveranstaltung erwartet

Die zahlenmäßig größte Veranstaltung ist die offizielle Gedenkveranstaltung der Linken am Sonntag an der Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde, zu der zwischen 9 und 13 Uhr etwa 10.000 Teilnehmer in Berlin erwartet werden. Die Gedenkstätte befindet sich in Friedrichsfelde in der Gudrunstraße. Die Linken-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Sarah Wagenknecht, sind für ein "stilles Gedenken" angekündigt.

Vorraussichtlich ziehen rund 10.000 weitere Menschen zwischen 10 und 13 Uhr unter dem Motto "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2019" vom Frankfurter Tor zur Gudrunstraße. Die Organisatoren, die "LL-Initiative", bezeichnen sich als Bündnis von linken Parteien, Organisationen und autonomen Gruppen. "Wir demonstrieren für Frieden und internationale Solidarität, gegen Ausbeutung, gegen den Abbau demokratischer Rechte und das Anwachsen faschistischer Gefahren", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Organisatoren.

Weitere Veranstaltungen

Am Nachmittag erinnern weitere Veranstaltungen an das Leben der Ermordeten: Die Berliner Geschichtswerkstatt liest am Sonntag um 15 Uhr am Landwehrkanal Texte von und über Rosa Luxemburg, Claudia von Gelieu spricht über "Rosa Luxemburg und die Frauenfrage". Zur selben Zeit wird am Sonntag in Rangsdorf das Kunstprojekt "Plants for Rosa" eröffnet – "zum Gedenken an die Pflanzenliebhaberin Rosa Luxemburg". Unter dem Motto "Luxemburg lesen!" trifft sich die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgestattete rollende Bibliothek, die den ganzen Tag durch die Berliner Straßen fährt, mit der Künstlergruppe Tools for Action. An einer Lesung ab 17.30 Uhr am Breitscheidplatz soll auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi teilnehmen. Die Berliner Friedenskoordination lädt um 18 Uhr zum Olof-Palme-Platz ein, um von dort in einem Gedenkzug zu den Denkmalen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Tiergarten zu ziehen.

Dienstag, 15. Januar

Die Volksbühne nennt ihren Gedenkabend am Dienstag "Zu Tisch: Ein Gang für Rosa Luxemburg". Beginn ist 20.30 Uhr. "Neben Speisen und Getränken werden mutige und ermutigende Texte aus ihrem Leben serviert", heißt es auf der Webseite der Volksbühne. Die Veranstaltung ist ausverkauft, es gibt aber noch Restkarten an der Abendkasse.

Gedenkorte zu Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Wenn Sie die interaktive Karte nicht sehen können, klicken Sie bitte hier.

Sendung: Abendschau, 13.01.2018, 19.30 Uhr