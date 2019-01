Nach der Vereinbarung der Kommission soll der letzte Meiler 2038 vom Netz gehen. Länder, Industrie und Kumpel bekommen Milliardenhilfen. In der Lausitzer Braunkohle-Industrie in Brandenburg sind rund 8.000 Menschen beschäftigt. "Das ist ein historischer Kraftakt gewesen", sagte Ronald Pofalla (CDU), einer der vier Vorsitzenden der Kommission. Er hoffe, dass der Kompromiss zur Befriedung des gesellschaftlichen Konflikts um die Kohleverstromung beitrage.

Der Lausitzer Tagebaubetreiber Leag sieht große Unsicherheit: "Sollte auch nach der Prüfung des Berichtes durch die Bundesregierung das Ausstiegsdatum Ende 2038 sowie die Stilllegung weiterer Kapazitäten in den nächsten Jahren bestätigt werden, dann würde dies unser Revierkonzept, das (...) bis über 2040 hinausreicht, ernsthaft in Frage stellen", teilte der Vorstandschef der Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG, Helmar Rendez, in Cottbus mit. Noch größer sei die Revisionsklausel mit Blick auf einen vorgezogenen Ausstiegstermin 2035. In der Runde im Kanzleramt Ende Januar müsse deutlich über die Konsequenzen für das Lausitzer Revier gesprochen werden.

Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, teilte mit: "Der von der Politik forcierte Kohle-Ausstieg bleibt ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wir begrüßen, dass es jetzt Empfehlungen für langfristig belastbare finanzielle Zusagen und Planungssicherheit für den anstehenden Strukturwandel in der Lausitz gibt." Jetzt müsse der Ausbau der Infrastruktur in der Lausitz zügig und entschieden vorangetrieben werden, so Amsinck.