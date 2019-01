Berlin und Brandenburg wollen künftig ihre Verkehrs- und Wohnungspolitik gemeinsam gestalten. Grundlage dafür ist der Landesentwicklungsplan, der am Dienstag beschlossen wurde. Die Opposition spricht von einer "Wachstumsbremse für ländliche Gebiete".

Die Nachbarländer Berlin und Brandenburg stellen gemeinsame Planungen in der Verkehrs- oder Wohnungspolitik auf eine neue Grundlage. Sie beschlossen am Dienstag in einer gemeinsamen Kabinettssitzung den "Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion" (LEP), der eine frühere Vereinbarung ablösen soll.

Er bildet den Rahmen der beiden Länder. Konkret legt er unter anderem fest, dass neue Wohngebiete vorrangig entlang der Bahntrassen entstehen sollen, die von Berlin aus sternförmig nach Brandenburg führen. Außerdem wurden zwei neue Siedlungsachsen nach Werneuchen und Wandlitz festgelegt, sowie eine weitere nach Oberkrämer verlängert.