An Brandenburgs Schulen sollen zukünftig Schoko-, Erdbeer- und Vanillemilch nicht mehr angeboten werden. Der Brandenburger Landtag, so besagt es ein Antrag von CDU, SPD und Linksfraktion, will alle Zucker und Früchtehaltigen Produkte, aus den Schulen verbannen. Hintergrund ist ein EU-Programm, welches nur noch Schulmilch ohne Zuckerzusatz erlaubt. Laut Robert-Koch-Institut haben immer mehr Kinder Gewichts- und damit Gesundheitsprobleme.

In Brandenburg trinken derzeit nur 16 Prozent aller Schüler Schulmilch, nur jede fünfte Schule beteiligt sich überhaupt an dem Programm. Ein Grund für die niedrige Quote ist, dass Lehrer und Hausmeister sich mit freiwilliger Mehrarbeit für das Programm engagieren müssen. Auch gibt es aktuell nur vier regionale Milcherzeuger, die Schulmilch gezielt produzieren und die aufwändige Auslieferung an die Schulen organisieren.