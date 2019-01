Trotz Lehrermangels bekommen viele Interessenten an einem Lehramtsstudium keinen Platz an einer Berliner Hochschule. Das geht aus Zahlen der Universitäten hervor. Demnach wurden in Berlin zum Wintersemester etwa 3.100 Interessenten für ein Lehramtsstudium neu zugelassen. Allerdings haben die Humboldt-Uni und die Freie Universität allein für das Grundschullehramtsstudium rund 5.500 Bewerbungen abgelehnt.



Die Geschäftsführerin der Dahlem School of Education, Eva Terzer, nannte im Inforadio als Gründe unter anderem fehlende Kapazitäten. Man bewege sich am Limit - etwa bei den Räumlichkeiten. Außerdem müsse neues Personal für die Lehrerausbildung gewonnen werden - das gehe nicht von heute auf morgen, so Terzer.