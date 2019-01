Am Sonntag feiern und gedenken Menschen in Berlin Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dabei sei die Haltung gegenüber den Kommunistenführern weitgehend unkritisch, sagt etwa die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur.

100 Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sorgt das Gedenken an die beiden Symbolfiguren der Revolution von 1918 weiter für Unmut in Berlin. Die offizielle Gedenkveranstaltung der Linken findet auch in diesem Jahr wieder statt: Am Sonntag werden zwischen 9 und 13 Uhr voraussichtlich rund 10.000 Menschen zur Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde marschieren.

Rund 10.000 weitere Menschen ziehen unter dem Motto "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2019" auf der früheren Stalinallee vom Frankfurter Tor zur Gudrunstraße.