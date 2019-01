Audio: Radioeins | 10.01.2019 | Gespräch mit Alexander Hammerschmidt | Bild: Archvibild: imago

Linksradikale Gruppe - Wie der "Jugendwiderstand" Neuköllner Linke terrorisiert

11.01.19 | 06:43 Uhr

Die maoistische Berliner Gruppe "Jugendwiderstand" attackiert in Neukölln Andersdenkende - vorzugsweise andere Linke. Betroffene erleben Einschüchterungen und Gewalt. Sie hoffen auf Unterstützung durch die Politik. Von Alexander Hammerschmidt

Neukölln, in der Nacht zum 1. Mai 2018: 20 Minuten nach Mitternacht wird Thomas [Name von der Redaktion geändert] umstellt. Ein Schlag trifft sein Gesicht, er schmeckt Blut. Als erneut die Faust erhoben wird, ruft er: "Was wollt ihr denn noch? Ich blute ja schon!" Und dann ist es vorbei, die Täter rennen weg. Thomas löscht seine Aufregung mit einem Bier, der Mund brennt. Zurück bleibt erst ein Hämatom, dann eine Narbe im Inneren der linken Wange. "Das war ein richtiger Überfall", erzählt er acht Monate später. "Als würde man von Nazis angegriffen werden." Seit Jahrzehnten ist Thomas in der linken Szene aktiv und so einiges gewohnt. Doch es waren keine Nazis, die ihn am 1. Mai überfielen, als er politische Plakate an Neuköllner Stromkästen anbrachte. Die zehn Männer, die ihn umringten und angriffen, waren Linke. Die Attacke auf Thomas ist kein Einzelfall: Seit vielen Monaten terrorisiert eine linke Gruppe in Berlin andere linke Aktivisten. Was ist los in Neukölln?

| Bild: rbb|24

Gegen Touristen und Jute-Beutel-Träger

Verantwortlich für solche Attacken ist der sogenannte "Jugendwiderstand". Beheimatet scheint er vor allem im Richardkiez zu sein, nördlich der S-Bahn-Trasse zwischen den Bahnhöfen Neukölln und Sonnenallee. An unzähligen Wänden finden sich Losungen, dazu Hammer-und-Sichel-Graffiti. Die Gruppe sieht sich als proletarische Jugendorganisation, die nicht länger nur theoretisch über den Kommunismus sinnieren, sondern ihm jetzt sofort den Weg bereiten möchte – mit Drohungen und Gewalt: "Wir sind eine proletarische, revolutionäre und antiimperialistische Jugendorganisation und kämpfen gegen dieses System, für den Sozialismus und die freie Zukunft im Kommunismus. Rebellion ist gerechtfertigt!", heißt es auf dem Blog der Organisation. Zum Feindbild des "Jugendwiderstands" gehören dabei zwar auch Nazis, Polizei und Konzerne, doch vor allem Touristen, Jute-Beutel-Träger und Israel-Freunde. Denn "wahre" Linke sind für den "Jugendwiderstand" nur Proletarier von ganz unten, Leute mit Straßenkämpfer-Attitüde, harte Kerle mit einer Schwäche für autoritäre Führer wie Stalin und Mao. Besonders verhasst sind ihnen "imperialistische" Staaten wie die USA und Israel. So finden sich auf manchen Neuköllner Wänden neben Symbolen des "Jugendwiderstands" auch Schmierereien wie "9mm für Zionisten" – Morddrohung und Mordaufruf in einem. Ein solcher "Zionist" ist in den Augen der Schläger-Gruppe auch Thomas, der mit seinen Plakaten für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus werben wollte. "Ich passe jetzt sehr auf, wenn ich mich unterhalb vom Hermannplatz bewege", sagt Thomas. "Und Rixdorf versuche ich ganz zu vermeiden."

Hammel-und-Sichel-Symbole an einer Hauswand | Bild: rbb|24

Der Kreis der eingeschüchterten Personen ist groß

Neben Thomas konnte rbb|24 mit fünf weiteren Betroffenen sprechen. Bei der Recherche wurde deutlich, wie breit der Kreis an eingeschüchterten Personen ist. Auch Szenekneipen wie das Laidak scheinen von der Aggression des "Jugendwiderstands" betroffen zu sein. Viele sprechen offen über ihre Erfahrungen, seinen wahren Namen will hier jedoch keiner lesen. Auch nicht einer, den wir hier Jens nennen. Mit etwa 20 Freunden wollte er am 12. September gegen eine Veranstaltung im Biergarten Jockel protestieren. Dort trat Manal Tamimi vor Anhängern von palästinensischen Widerstandskämpfern auf. Manal ist die Tante von Ahed, einer in Palästina gefeierten Terroristin. Für die Veranstaltungsbesucher und den "Jugendwiderstand" sind diese beiden Frauen Freiheitskämpferinnen, die gegen den imperialistischen Unterdrücker-Staat Israel vorgehen. Für Thomas und Jens dagegen sind sie Antisemiten, die Juden angreifen und töten wollen.



"Sie versuchten, uns zu provozieren"

Diese Auseinandersetzung trennt die linke Szene in Deutschland seit Jahrzehnten. Neu ist jedoch, dass in Berlin die eine Seite gegen die andere so aggressiv vorgeht. Statt Argumente auszutauschen, wird bedroht. So auch im September vor dem Biergarten Jockel in Kreuzberg. "Als wir am Biergarten ankamen, sind die Männer vom 'Jugendwiderstand' gleich auf uns zugekommen und haben angefangen, uns zu beleidigen und zu bedrohen", berichtet Jens. "Sie haben einzelne Personen umzingelt, gedroht ihnen den Kiefer zu brechen, sie teilweise mit Namen angesprochen. Das heißt, sie wissen sogar, wer wir sind."



Der "Jugendwiderstand" kennt seine Gegner gut, macht auf Demonstrationen Fotos von pro-israelischen Aktivisten, um sie dann systematisch einzuschüchtern. "Die versuchen uns dann zu provozieren, fordern zum Duell auf, damit es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt", schildert Jens seine Erlebnisse weiter. Vor dem Biergarten Jockel beruhigte sich die Situation im September erst, als ein einzelner Polizist Unterstützung von einer Hundertschaft bekam. Dem örtlichen Polizeiabschnitt schien vorher nicht klar gewesen zu sein, welche Gefahr vom "Jugendwiderstand" ausgeht.

Hammer und Sichel sind Erkennungsmerkmale der Gruppe | Bild: rbb|24

"Jugendwiderstand" vom Verfassungsschutz gelistet

Die Polizeiführung hat die Gruppe jedoch längst auf dem Schirm. Der "Jugendwiderstand" wird im Verfassungsschutzbericht aufgeführt, die Mitglieder sind namentlich bekannt. Der harte Kern besteht aus zehn bis 20 Menschen: Die meisten gehen regelmäßig trainieren, machen Kampfsport, posieren mit ihren Muskeln für Fotos im Internet. Während der "Jugendwiderstand" behauptet, neben einigen Deutschen vor allem Migranten in seinen Reihen zu haben, halten manche Beobachter sie für Brandenburger oder Zehlendorfer Gymnasiasten, die "auf cool" tun. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe, der auch mit Gangster-Rap auf sich aufmerksam macht, ist Erzieher, machte der "Tagesspiegel" im Dezember öffentlich. Die Eltern scheint es nicht zu stören. In der linken Szene jedoch sorgte die verstärkte Berichterstattung über die Gruppe für Aufregung. So würde eine Zusammenarbeit mit der "bürgerlichen Presse" ein Verrat an der eigenen Klasse darstellen und der Repression gegenüber der linken Szene Vorschub leisten, hieß es in Solidaritätsbekundungen. Jens, der regelmäßig vom "Jugendwiderstand" bedroht wird, findet das absurd: "Die beschimpfen Frauen als Zionistenfotzen oder Männer als Schwuchteln. Das ist sexistisch, homophob und antisemitisch – unglaublich für eine angebliche linke Gruppe."

Drohung des "Jugendwiderstands" in Neukölln | Bild: RIAS Berlin

Linke Szene duckt sich weg

Dennoch bleiben klare Distanzierungen aus der linken Szene bislang aus. Am Wochenende wäre dazu eigentlich eine Gelegenheit, denn es findet die traditionelle Gedenkdemo für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mit Tausenden Teilnehmern statt. Der "Jugendwiderstand" ruft selbst zur Demonstration auf, die Veranstalter wollen sich auf Anfrage mit dem Thema aber nicht weiter beschäftigen. "Wer kommt, der kommt halt", teilen sie mit. Und verweisen darauf, dass Themen wie Mietsteigerungen derzeit wichtiger seien. Für die Betroffenen von Gewalt und Einschüchterung sind solche Aussagen zynisch. Sie hoffen jetzt auf mehr Unterstützung aus der Politik. June Tomiak, Abgeordnete von den Grünen, beobachtet den "Jugendwiderstand" schon seit Längerem und mahnt verstärkte Repression an: "Was den 'Jugendwiderstand' von anderen Gruppen unterscheidet, ist, dass für ihre Gewaltorientierung nicht einmal ein theoretischer Unterbau besteht. Ein dialogbezogener Ansatz ist also verfehlt, es muss seitens der Sicherheitsbehörden repressiv gehandelt werden." Mit einem Sticker an Tomiaks Bürgerbüro zeigte der "Jugendwiderstand" kürzlich, dass er davon nicht viel hält und seine Gegner sehr genau beobachtet.