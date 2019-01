Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat Kritik an der Berliner Schulbauoffensive zurückgewiesen. Bei den ausgewählten Architekturentwürfen sei es vor allem um Schnelligkeit und Flexibilität gegangen, sagte Lompscher am Mittwoch bei der Vorstellung der Entwürfe für neue Grundschulen in der Hauptstadt.

Zuvor hatte die Architektenkammer die Gestaltung der über 60 geplanten neuen Schulen kritisiert: Die modularen Bauweise mit Fertigteilen an verschiedenen Standorten sei gleichförmige "Einheitsarchitektur". Zudem sei die Gefahr groß, dass Schulen des gleichen Typs auch die gleichen baulichen Probleme mitbringen. Die Baukammer hatte zudem vor steigenden Preisen gewarnt, wenn der Senat mehrere Schulen des gleichen Typs bei einem Großunternehmen in Auftrag gibt.

Lompscher sieht das anders: Die Schulen in Modulbauweise würden modernen Bildungs- und Ökostandards entsprechen und seien zudem schnell fertigzustellen - was wichtig sei wegen des wachsenden Bedarfs in Berlin. Die Kosten hätten auch etwas mit der komplizierten innerstädtischen Lage zu tun. Der Senat will über 5 Milliarden in die Schulbauoffensive investieren. Experten bezwiefeln schon jetzt, dass die Summe reichen wird.



Ein Baubeginn wird laut Senat für 2020 oder 2021 angepeilt. Die ersten Schulen könnten dann inklusive Sporthallen im Sommer 2022 fertig sein.