Malta erlaubt zwei deutschen Rettungsschiffen mit Flüchtlingen die Einfahrt in seine Hoheits-Gewässer. Eines davon ist die "Sea-Watch 3" der Berliner Hilfsorganisation Sea Watch. Nach Angaben der deutschen Besatzung wurde die Genehmigung wegen der drohenden Wetterverschlechterung erteilt. Dagegen erklärte die maltesische Marine, der Grund sei die sich verschlechternde Situation an Bord. Die meisten der insgesamt 49 Flüchtlinge an Bord litten an Seekrankheit.



Das Schiff fuhr am frühen Mittwochabend in die Zwölf-Meilen-Zone Maltas ein. Eine Anlegeerlaubnis ist damit nicht verbunden.