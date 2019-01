Es steht seit 1977 auf Potsdams Brauhausberg, ist aber bereits seit mehr als 25 Jahren dem Verfall preisgegeben: das einstige Ausflugsrestaurant Minsk. Nach intensiven Beratungen in einem sogenannten Werkstattverfahren will die Stadt Potsdam nun das Ensemble erhalten und erweitern. Das gab Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwoch bekannt.