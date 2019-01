Angesichts anhaltendender Klagen über Mängel und Probleme bei der BVG hat Berlins Regierender, Michael Müller (SPD), sehr deutliche Kritik an Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) geäußert.

Müller sagte am Samstag am Rande einer Klausurtagung seiner Partei in Rostock-Warnemünde, er erwarte von den beiden Senatorinnen, die Ursachen für die Probleme klar zu benennen und dann auch für Besserung zu sorgen. "Es muss doch wenigstens zu klären sein, wo das Problem liegt." Als Wirtschaftssenatorin ist Pop auch Aufsichtsratsvorsitzende der BVG, die in diesem Jahr seit 90 Jahren besteht.